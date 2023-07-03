Председатель правления Neta Auto: NEV будут служить цифровыми мобильными терминалами

В Таиланде открылся 16-ый Всемирный съезд китайских предпринимателей (World Chinese Entrepreneurs Convention), в котором приняли участие более 3 000 китайских предпринимателей со всего мира. На мероприятие в качестве представителя китайских предпринимателей, работающих в сфере транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), был приглашен Фан Юньчжоу (Fang Yunzhou), основатель и председатель правления компании Neta Auto, который выступил с речью под названием «Транспортные средства на новых источниках энергии: цифровые мобильные терминалы будущего». Г-н Фан поделился с гостями своими идеями и углубился в тему новых моделей разработки электромобилей с целью стимулирования качественного развития отрасли.

По словам г-на Фана, чья компания отличается более чем двадцатилетним опытом научно-технических исследований и разработок в этой области, NEV можно рассматривать как доступ к слиянию информационного Интернета, Интернета энергии и автомобильного Интернета. Они служат идеальной платформой для взаимодействия всех направлений и будут оказывать существенное влияние на будущее транспорта, образа жизни и общества, а также энергетики, окружающей среды и технологий. Эти инновации и разработки будут движущей силой будущих отраслей и продуктов.

Г-н Фан заявил, что NEV должны пройти долгосрочную технологическую трансформацию и экосистемную эволюцию социального трафика, прежде чем стать цифровыми мобильными терминалами. Будет два этапа развития, один из которых будет состоять из электрификации, подключения к Интернету и внедрения ИИ, а другой — из внедрения ИИ, регенерации энергии и экологизации.

Г-н Фан также считает NEV перспективным сегментом, который будет продолжать развиваться быстрыми темпами с 2020 по 2050 год благодаря новым технологическим революциям, а также охватит широкий спектр связей, включая сырье, чипы, программное обеспечение, алгоритмы, центры сверхбыстрых вычислений, детали и компоненты, узлы, цепочку поставок, автомобильную промышленность, систему обслуживания, сообщество пользователей, финансовые услуги и утилизацию аккумуляторных батарей. В то же время на основе цифровых мобильных терминалов будет сформирована новая экосистема, включающая в себя путешествия, энергетику и города c применением цифровых решений, что обеспечит людям жизнь с использованием смарт-технологий.

Китайский производитель интеллектуальных электромобилей Neta Auto, осваивающий международные рынки, имеет представителей в странах АСЕАН, где проходил съезд, с высокими объемами продаж в Таиланде и на других рынках, что способствует быстрому росту отрасли в Китае и в странах АСЕАН.

Для компании Neta выход на глобальный рынок — это сотрудничество и систематический экспорт товаров и услуг производственной цепочки, а не просто экспорт продуктов. Например, компания предоставляет пользователям в странах АСЕАН лучшие в мире интеллектуальные NEV, одновременно строя зарядные станции. С июня этого года клиенты могут заряжать автомобили Neta на всех зарядных станциях в Таиланде. Кроме того, в марте этого года компания Neta Auto начала строительство своего первого завода в Таиланде — первого завода китайского стартапа по производству электромобилей в этой стране, который станет основной производственной базой Neta Auto для производства и экспорта электромобилей с правым рулем в страны АСЕАН.

Компания Neta превращается в компанию мирового уровня. На зарубежных рынках ее европейское бизнес-подразделение и дочерняя компания в Таиланде добились быстрого прогресса, выпустив три продукта, ориентированных на зарубежные рынки. Она вышла на рынки стран АСЕАН, Южной Америки и Ближнего Востока, став первым китайским стартапом по производству электромобилей, который выпускает и поставляет новые автомобили в Таиланд, Малайзию и Иорданию. В этом году Neta примет участие в выставке Международного автомобильного салона, а модели автомобиля Neta GT скоро появятся на зарубежных рынках.