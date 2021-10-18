Председатель правления платформы Co-Fi Александр Сухотин высказался о краудлендинге

Новости
18 октября 2021

Co-Fi – единственная краудлендинговая платформа в России, основная цель которой – привлечение инвестиций в индустрию развлечений. Планируемый уровень доходов от инвестирования средств – до 25%. Компания оказывает заемщикам и инвесторам комплексную поддержку: экспертные консультации, контроль исполнения обязательств по выплатам и др. Банк России включил Co-Fi в реестр операторов инвестиционных платформ.

Испытать на себе работу платформы решил известный шоумен Павел Воля, который принял участие в ее рекламной кампании. Теперь любой желающий может вложить сумму (минимум тысячу рублей) в издание нового тиража поэтического сборника артиста под названием «Стихи. Мысли. Обрывки» и рассчитывать на получение 18% годовых. 

Уже в самом скором времени состоится открытие раунда финансирования. Права на музыкальные альбомы артиста являются залогом по обязательствам перед будущими вкладчиками.

Рассказывая о принятом решении испытать краудлендинговую платформу в буквальном смысле слова на себе, Павел Воля признался, что он заинтересовался этим незнакомым ранее бизнес-инструментом. По словам шоумена, этот инструмент легко превращает контент в газ, нефть, золото, т.е. придает ему реальную ценность.

С помощью краудлендинга творческие личности, вне зависимости от узнаваемости, популярности и сферы приложения их усилий (будь то блогинг, музыка, кино и т.д.), получают возможность привлечь инвестиции. Александр Сухотин, являющийся председателем правления Co-Fi, говорит, что человек может не иметь какого-либо опыта в ведении бизнеса, однако платформа Co-Fi позволяет ему стать самым настоящим предпринимателем.

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