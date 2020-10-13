Представитель Технодинамики принял участие в заседании Совета главных конструкторов Кировской области

Заместитель генерального директора — технический директор АО «Электропривод» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Москвин Евгений принял участие в очередном заседании Совета главных конструкторов Кировской области. Мероприятие прошло 9 октября под председательством министра промышленной политики Кировской области Андрея Перескокова.

Заседание прошло в рамках региональной Недели промышленности и собрало руководителей предприятий ОПК области, образовательного и научного сообщества, а также представителей регионального фонда развития промышленности.

В своем докладе Евгений Москвин отметил показатели диверсификационного портфеля заказов. Так, доля продукции, работ и услуг гражданского назначения в выручке по итогам 2019 года составила 79,3 %, из которых поставки для газовой отрасли составили 38 %, для атомной отрасли — 7,6 %, для гражданской авиации – 33,7 %. Москвин также подчеркнул, что работа над увеличением доли гражданской продукции продолжается, предприятие планомерно проводится поиск заказов, проводятся работы по увеличению доли НИОКР в общем объёме выручки.

«Президентом страны перед нами поставлена задача по достижению к 2030 году доли гражданской продукции в общем объеме производства не менее половины. Сейчас доля продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса составляет 19,8%. Уверен, что накопленный опыт, лидерские качества и аналитический подход к решению поставленных задач позволят предприятиям области выполнить поручение», — комментирует министр промышленной политики Кировской области Андрей Прескоков.

АО «Электропривод» осуществляет поставки комплектных систем электрозапуска газотурбинных двигателей газоперекачивающих агрегатов и электростанций, поставки электродвигателей, предназначенных для работы в составе сервоприводов для перемещения регулирующего органа в системах контроля, управления и защиты атомных реакторов РБКМ, а также осуществляет поставки в интересах гражданской авиации, реализует проекты для перспективных авиадвигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35, самолетов МС-21 и SSJ-NEW.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.