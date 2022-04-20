Представителей индустрии моды Москвы приглашают на образовательный курс

Общество
20 апреля 2022

Участников ждет три встречи и восемь вебинаров.

Москвичей приглашают на бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии». Мероприятие проходит в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Интенсиврассчитан на пять недель. Для участия необходима предварительная регистрация. Присоединиться к программе можно в течение всего курса.

«На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

Занятия начнутся 21 апреля и продлятся до 26 мая. Участников курса ждут обучающие мероприятия, а также работа с экспертами.

«В рамках курса пройдет три встречи и восемь вебинаров. Участники интенсива получат рекомендации от экспертов рынка фешен-индустрии и смогут индивидуально поработать со специалистами отрасли», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На первой встрече, 21 апреля, эксперты расскажут, что сейчас происходит с рынком индустрии моды в России, рассмотрят риски и возможности в данной сфере. Следующие мероприятия пройдут 26 и 28 апреля. Они будут посвящены фешен-маркетингу.

На вебинарах 4 и 6 мая участники узнают, как развивать оптовые и розничные продажи.

Встречи 11 и 13 мая будут посвящены продвижению бренда в соцсетях. 17 мая состоится восьмое занятие, на котором слушателям расскажут, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными и по какому принципу нужно выбирать артикулы. 19 мая эксперты поделятся тем, как работать с маркетплейсами, рассмотрят основные понятия юнит-экономики, а также познакомят с ключевыми стратегиями модных марок. А 24 мая запланирована встреча с представителем успешного российского бренда.

26 мая состоится финальное занятие. Участники проработают в группах свои бизнес-задачи и узнают, чем могут быть полезны друг другу.

Mbm.mos.ru — это портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах поддержки, а для повышения уровня предпринимательских знаний созданы проекты «Стартап-школа МБМ» и «Онлайн-академия МБМ».

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Volgabus продолжает вести работу над созданием водородных автобусов

Общество

Как отличить благотворительный фонд от мошенников?

Мир

Развитие экологической цивилизации в Китае привлекает все большее внимание

Мир

Глобальному единству и сотрудничеству способствовали Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине