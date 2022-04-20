Представителей индустрии моды Москвы приглашают на образовательный курс

Участников ждет три встречи и восемь вебинаров.

Москвичей приглашают на бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии». Мероприятие проходит в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Интенсиврассчитан на пять недель. Для участия необходима предварительная регистрация. Присоединиться к программе можно в течение всего курса.

«На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

Занятия начнутся 21 апреля и продлятся до 26 мая. Участников курса ждут обучающие мероприятия, а также работа с экспертами.

«В рамках курса пройдет три встречи и восемь вебинаров. Участники интенсива получат рекомендации от экспертов рынка фешен-индустрии и смогут индивидуально поработать со специалистами отрасли», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На первой встрече, 21 апреля, эксперты расскажут, что сейчас происходит с рынком индустрии моды в России, рассмотрят риски и возможности в данной сфере. Следующие мероприятия пройдут 26 и 28 апреля. Они будут посвящены фешен-маркетингу.

На вебинарах 4 и 6 мая участники узнают, как развивать оптовые и розничные продажи.

Встречи 11 и 13 мая будут посвящены продвижению бренда в соцсетях. 17 мая состоится восьмое занятие, на котором слушателям расскажут, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными и по какому принципу нужно выбирать артикулы. 19 мая эксперты поделятся тем, как работать с маркетплейсами, рассмотрят основные понятия юнит-экономики, а также познакомят с ключевыми стратегиями модных марок. А 24 мая запланирована встреча с представителем успешного российского бренда.

26 мая состоится финальное занятие. Участники проработают в группах свои бизнес-задачи и узнают, чем могут быть полезны друг другу.

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