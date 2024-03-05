Представители московской туриндустрии приняли участие в международной выставке в Индии

Они рассказали о фестивале «Усадьбы Москвы» и программе «Московское чаепитие», а также привезли товары участников проекта «Сделано в Москве» — от ореховых батончиков до авторских матрешек.

Туристический потенциал Москвы представили на международной отраслевой выставке SATTE в Индии. В состав столичной делегации вошли представители туроператоров, гостиниц, транспортных компаний и профильных ведомств. Они провели свыше 720 переговоров с иностранными партнерами, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Индия входит в тройку лидеров среди стран дальнего зарубежья по числу посещающих Москву туристов. В прошлом году в столице побывали порядка 60 тысяч гостей из этого государства — на четверть больше, чем годом ранее. Интерес к нашим программам растет не только у обычных туристов, но и у бизнес-путешественников», — отметила Наталья Сергунина.

Во время презентации туристических возможностей основной упор сделали на культурных и гастрономических проектах, способных заинтересовать зарубежную аудиторию. Так, на панельной сессии, посвященной историческому наследию, партнеры узнали о фестивале «Усадьбы Москвы». А на стенде российской столицы все желающие могли познакомиться с программой «Московское чаепитие». Рассказ о чайных традициях города сопровождали дегустацией.

«Свою продукцию на стенде представили и 15 участников программы “Сделано в Москве”. Это бренды, выпускающие товары для гостиниц и ресторанов, уходовую косметику, ароматы для дома и продукты питания. За три дня стенд посетили больше 10 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

Чаще всего интерес вызывали авторские матрешки, а также вегетарианские угощения: ореховые батончики, нутовые чипсы, шоколад, сушки, баранки. Кроме того, предприниматель, занимающийся изготовлением зубных паст и отбеливающих средств, получил предложение о выходе на индийский рынок.

Деловой туризм стал одной из ключевых тем выставки. Столичная делегация поделилась с коллегами опытом проведения масштабных бизнес-мероприятий на примере международной конференции Meet Global MICE Congress. Она прошла в Москве в октябре 2023 года и объединила 67 делегатов из 14 стран, включая Индию, Китай, государства Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии.