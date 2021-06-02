Представители РФ и Казахстана обсудили роль и значение общественного наблюдения в избирательных процессах

Современный избирательный процесс невозможно осуществить без общественного контроля, к такому выводу пришли участники международного круглого стола «Общественное наблюдение за выборами как фактор развития гражданского общества России и Казахстана», который состоялся 25 мая 2021 г. на площадке Общественной Палаты Саратовской области с видео подключением представителей общественных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Нур-Султана, Уральска, Алматы, Павлодара, Актау, Атырау, Актобе, Костаная.

Организаторами мероприятия выступили: Гражданский Альянс Казахстана, Казахстанский центр аналитических исследований «Евразийский Мониторинг», Информационно-аналитический центр «Евразия-Поволжье».

Целью мероприятия являлся анализ вовлеченности гражданского общества в избирательный процесс и наблюдение за выборами. Предмет обсуждения включал такие вопросы, как развитие гражданского общества и гражданских инициатив в России и Казахстане; роль и значение общественного наблюдения в избирательных процессах России и Казахстана; особенности общественного контроля на выборах; опыт работы общественных наблюдателей.

В качестве основных спикеров выступили члены Общественной палаты Российской Федерации, члены Общественной палаты Саратовской области, представители Гражданского альянса Казахстана, государственные и общественные деятели, научные сотрудники.

С приветственным словом к участникам круглого стола с казахстанской стороны обратилась Нургазиева Бану, президент Гражданского Альянса Казахстана, с российской стороны – Попонов Денис, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В выступлениях спикеров были рассмотрены международный, национальный и региональный уровень общественного контроля за выборами.

Роль и значимость международного наблюдения оценил в своем докладе Раскин Илья, советник аналитического отдела Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ.

На межгосударственном взаимодействии России и Казахстана в осуществлении общественного контроля за выборами сконцентрировал свое внимание Ткаченко Станислав, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета.

Инфраструктура общественного наблюдения в Российской Федерации была подробно рассмотрена в выступлении Булгаковой Алены, члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»», которое является самой крупной организацией независимых наблюдателей в России с региональными отделениями в большинстве субъектов Российской Федерации. 15 мая т.г. Булгакова А. посетила Саратов для оценки проведения дополнительных выборов в областную Думу. Она с удовлетворением отметила, что на всех участках работают общественные наблюдатели, которые прошли обучение по усовершенствованной программе. В свою очередь представители региональных органов власти и Общественной палаты Саратовской области выразили председателю Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»» благодарность за ценный опыт и методику подготовки общественников.

Общественный контроль за выборами в Москве и Санкт-Петербурге был рассмотрен в выступлениях Тимонова Михаила, депутата Московской городской Думы, члена Совета окружных координаторов в г. Москве, члена координационного совета проекта «Гражданин Наблюдатель» и Журавлёва Владимира, члена Общественной палаты Российской Федерации, проректора Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Об особенностях проведения довыборов в законодательный орган Саратовской области, состоявшихся с 14 по 16 мая 2021 г., и подготовке к проведению выборов в Государственную думу Российской Федерации в своем выступлении рассказал председатель Общественной палаты Саратовской области, руководитель регионального Штаба общественного наблюдения за выборами Шинчук Борис.

Опыт Западно-Казахстанской области и города Уральска по работе с наблюдателями в период выборов представила Кинжигареева София, заместитель председателя Уральской городской центральной избирательной комиссии.

Представленные доклады вызвали живой интерес слушателей и большое количество вопросов, наиболее актуальными из которых являлся вопрос обучения общественных наблюдателей, а также степень необходимости учёта мирового опыта и международных стандартов общественного наблюдения за выборами.

В целом участники круглого стола пришли к выводу, что общественный контроль становится важной функцией развития гражданского общества. Без общественного наблюдения уже просто не возможно осуществить легитимный избирательный процесс. Также участники круглого стола подчеркнули, что общественный контроль и мониторинг необходимо осуществлять на постоянной основе, а не только в единый день голосования. Общественные лидеры должны быть вовлечены во все этапы подготовки и проведения выборов, они также должны содействовать активизации гражданского общества, повышению уровня вовлеченности молодежи в избирательный процесс, повышению гражданской ответственности за участие в выборах.