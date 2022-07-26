Представители «Русского угля» рассказали о практическом характере принятой экологической политики компании

Новости
26 июля 2022

Экологическая политика – непрерывный многоуровневый процесс, охватывающий организационные, технико-технологические, образовательные, общественно значимые и другие сферы деятельности компании. Компанией «Русский Уголь» (основана предпринимателем Михаилом Гуцериевым) разработана и утверждена собственная Экологическая политика.

Это базовый природоохранный документ, определяющий позицию и подход компании, и дочерних добывающих предприятий по поэтапной реализации концепции устойчивого развития и принципов ESG. Экологическая политика АО «Русский Уголь» разрабатывалась на базе действующих отечественных и международных экологических стандартов. 

По словам представителей компании, экологическая политика носит практический характер. Среди ключевых целей политики – минимизация негативного воздействия на экологию на территориях деятельности производственных мощностей компании, соответствие их федеральному и региональному природоохранному законодательству, инициативная экологическая деятельность.

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