Представители Технодинамики посетили международную конференцию по взрывному и горно-обогатительному делу

На двадцатой юбилейной ежегодной международной научно-практической конференции по взрывному и горно-обогатительному делу, которая проходила в Геленджике выступил генеральный директор АО «ГосНИИ «Кристалл» холдинга Технодинамика Госкорпорации Ростех Александр Меркин и начальник отдела промышленных ВВ Вячеслав Соснин.

Тема доклада Александра Меркина звучала так: «Современное состояние и перспективы развития производства установок и смесительно-зарядных машин для изготовления эмульсионных взрывчатых веществ». Тема доклада Вячеслава Соснина — «Сенсибилизация эмульсионных ВВ микросферами».

Главной темой форума в этом году стали перспективы развития взрывного дела в России, а также вопросы обеспечения промышленной безопасности и особенности современного законодательства в этой области. С 1 января 2021 года будет отменен ряд нормативных документов взрывного дела после принятия на законодательном уровне Федерального закона «О промышленной безопасности», который прошел публичное обсуждение, рассмотрен Правительством Российской Федерации и возвращен на доработку в части соответствия требованиям вступившего в силу Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 24.07.2020 № 247-ФЗ.

«Конференции очень важны для общения по взрывному делу, где возможна встреча науки и практики. Очень важно обсуждение вопросов прогресса во взрывном деле и получение необходимых данных для дальнейшего улучшения составов для разрушения горных пород. — отметил генеральный директор АО «ГосНИИ «Кристалл» Александр Меркин. — Кроме того, уникальность данной конференции заключается и в том, что на одной площадке встречаются производственники, представители производственно-научных организаций, занимающиеся разработкой новых ВВ, ректоры горных вузов, осуществляющих подготовку кадров для горнодобывающих предприятий, а также руководители Ростехнадзора. Именно общение с руководством Ростехнадзора и приводит к рождению или изменению законодательства РФ, СНИПов и других нормативных документов, обеспечивающих безопасность проведения БВР».

АО «ГосНИИ «Кристалл» является ведущей организацией оборонно-промышленного комплекса по научно-техническому и технологическому обеспечению работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.