Список ТОП-5 лучших кадровых агентств Москвы в 2024 году опубликовало рейтинговое агентство HR-Ratings. Специалисты, составляя перечень, проанализировали ряд параметров: репутацию на рынке труда, клиентские отзывы, актуальность и стоимость предлагаемых агентством услуг, активность агентства и качество сайта.

Кадровый центр «Президент» Ventra HR Services Группа компаний Ancor Get experts Avanta Russia

Кадровый центр «Президент» отличается разнообразием индустрий, с которыми работает, а также глубокой экспертизой, основанной на специализации по 12 отраслям подбора. Профессионализм рекрутеров этого кадрового центра позволяет закрывать сложные вакансии, среди которых есть позиции редких специалистов и топ-менеджеров. КЦ «Президент» выгодно отличает лояльная ценовая политика в сочетании с неизменно высоким качеством предоставляемых услуг.

Комплексное решение кадрового вопроса для масштабных проектов и производств предлагает холдинг по управлению талантами Ventra HR Services. Также рекрутеры подбирают сразу проектные команды и для платформы автоматизации производственных процессов, включая сферу IT и продажи. Это позволяет сократить сроки любого проекта и понизить риски неэффективности.

На аутсорсе HR-функций, аналитики и бизнес-процессов специализируется стаффинговая группа компаний Ancor. Ею также разрабатываются для решения различных задач HR онлайн-сервисы и цифровые продукты. ГК Ancor следует концепции устойчивого развития и высоким репутационным стандартам.

Подбор персонала в 12 индустриях анонсирует кадровое агентство Get experts. В числе предложений — карьерное консультирование, оценка персонала и тренинги. В числе пользователей КА и соискатели, и работодатели.

Точечный и потоковый подбор персонала берет на себя рекрутинговое агентство Avanta Russia. Его услугами пользуются кандидаты с дополнительными потребностями. В числе продуктов компании — программы по аутплейсменту, управлению персоналом и поддержке HR при трансформационных изменениях в компаниях. КА помогает решить проблему кадрового голода своих клиентов.

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