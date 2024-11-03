Представлен Топ-5 кадровых агентств Москвы в 2024 году

Экономика
3 ноября 2024

Список ТОП-5 лучших кадровых агентств Москвы в 2024 году опубликовало рейтинговое агентство HR-Ratings. Специалисты, составляя перечень, проанализировали ряд параметров: репутацию на рынке труда, клиентские отзывы, актуальность и стоимость предлагаемых агентством услуг, активность агентства и качество сайта.

  1. Кадровый центр «Президент»
  2. Ventra HR Services
  3. Группа компаний Ancor
  4. Get experts
  5. Avanta Russia

Кадровый центр «Президент» отличается разнообразием индустрий, с которыми работает, а также глубокой экспертизой, основанной на специализации по 12 отраслям подбора. Профессионализм рекрутеров этого кадрового центра позволяет закрывать сложные вакансии, среди которых есть позиции редких специалистов и топ-менеджеров. КЦ «Президент» выгодно отличает лояльная ценовая политика в сочетании с неизменно высоким качеством предоставляемых услуг.

Комплексное решение кадрового вопроса для масштабных проектов и производств предлагает холдинг по управлению талантами Ventra HR Services. Также рекрутеры подбирают сразу проектные команды и для платформы автоматизации производственных процессов, включая сферу IT и продажи. Это позволяет сократить сроки любого проекта и понизить риски неэффективности.

На аутсорсе HR-функций, аналитики и бизнес-процессов специализируется стаффинговая группа компаний Ancor. Ею также разрабатываются для решения различных задач HR онлайн-сервисы и цифровые продукты. ГК Ancor следует концепции устойчивого развития и высоким репутационным стандартам.

Подбор персонала в 12 индустриях анонсирует кадровое агентство Get experts. В числе предложений — карьерное консультирование, оценка персонала и тренинги. В числе пользователей КА и соискатели, и работодатели.

Точечный и потоковый подбор персонала берет на себя рекрутинговое агентство Avanta Russia. Его услугами пользуются кандидаты с дополнительными потребностями. В числе продуктов компании — программы по аутплейсменту, управлению персоналом и поддержке HR при трансформационных изменениях в компаниях. КА помогает решить проблему кадрового голода своих клиентов.

Фото: изображение от Freepik

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Культура

Деловая программа BRICS+ Fashion Summit собрала 250 спикеров из разных стран

Технологии

Новая бюджетная серия термомонокуляров Guide outdoor TE выходит на рынок  

Мир

Джейкоб Шварц стал амбассадором Schwarzkopf  

Мир

Европейский тур продемонстрировал возможности для бизнеса Шаньси 