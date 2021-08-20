Представленный Минприроды проект методики расчета занижает реальный ущерб от лесных пожаров минимум в 4 раза

«В документе обозначено, что он разработан исходя из понятия о лесе как об экологической системе. Однако при этом упускается из виду ущерб от пожара для всех компонентов леса как экосистемы, – комментирует член президиума партии «Зелёные» Александра Кудзагова. – Это и вред, причиненный пожаром почвам вследствие их деградации, и гибель животных (как являющихся, так и не являющихся предметом охоты, включенных или не включенных в Красную книгу России или субъекта Федерации, а также растений, включенных в Красную книгу России или субъекта Федерации). Также не учитывается вред, причиненный пожаром вследствие выбросов продуктов горения в атмосферный воздух: СО2, углеводороды, оксиды азота, взвешенные частицы».

Проект «О методике определения вреда (ущерба), причиненного лесам вследствие лесных пожаров» проходит публичное обсуждение, которое завершится 1 сентября.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при лесных пожарах могут нарушить Парижское соглашение об ограничении эмиссии парниковых газов, участником которого является Россия.

Кроме неверных формулировок методика также не устанавливает порядок взаимодействия органов власти федерального и регионального подчинения по обмену и сбору информации о затратах или суммах ущерба. В добавок экологи отмечают необходимость расширить действие законопроекта также на лесные участки, которые не являются землями лесного фонда (они составляют более 10% территории всего леса РФ).

Система тушения пожаров на данный момент заключается в разделении зон тушения и зон контроля, это делается из-за большой площади территории страны и невозможности тушить пожары везде. «Необходимо менять подходы к управлению системой тушения лесных пожаров, – уверен сопредседатель партии «Зелёные» Сергей Шахматов. – «Сегодня космомониторинг, беспилотные аппараты могут оперативно снимать и передавать информацию о площадях и метеоспецифике горящих территорий. Это позволяет от «зонирования» перейти к моделированию ситуации на основе прогноза метеопараметров и актуального лесоустройства. Система выявит, где можно наблюдать за пожаром, который не станет угрозой и не превратится в катастрофу, а где лесной пожар необходимо тушить сразу».

Источник: https://tass.ru/obschestvo/12177749