Преимущество моторных масел TANECO: высокая температура вспышки

Качество моторного масла напрямую влияет на эксплуатационный ресурс силового агрегата. Если оно соответствует принятым стандартам, то обеспечивает защиту двигателя, смазывает его детали и узлы, охлаждает мотор и удаляет отложения и продукты износа. На примере моторных масел TANECO разбираемся на какие параметры стоит обратить внимание автовладельцу при выборе данного товара, если он хочет продлить молодость двигателя своего автомобиля.

Низкая температура застывания

Это самая низкая температура, при которой моторное масло теряет способность быть тягучим. Данная температурная отметка указывает на физические свойства смазочного материала при низких температурах – в какой момент повышается вязкость и начинается процесс отвердения. У моторных масел TANECO, например, температура застывания не превышает -40 ℃, что является отличным показателем.

Высокий индекс вязкости масел

За счет своей вязкости моторное масло образовывает масляную пленку, что препятствует износу поверхностей трения двигателя. Поэтому чем выше данный индекс, тем меньше зависимость свойств масла температуры. Продукты с большим индексом обеспечивают надежную защиту двигателя в разных климатических условиях.

Оптимальный показатель – не ниже 140.

Низкое значение испаряемость по NOACK

В зависимости от класса моторного масла испаряемость не должна превышать 15%. Чем ниже NOACK, тем выше термостабильность продукта при высоких температурах, а значит меньше потерь на испарение. Иначе говоря, если моторное масло слишком летучее, то автовладельцу придется чаще заливать его в двигатель, что увеличит его расход. Значение показателя NOACK (% масс) масел бренда TANECO не превышает 10.

Высокое щелочное число

Указывает на общий показатель щелочности масла. Щелочными свойствами обладают моющие и диспергирующие присадки. Высокое щелочное число означает свойство масла препятствовать образованию отложений и нейтрализовывать агрессивное действие кислот, образующихся при работе двигателя.

Высокая температура вспышки

Качественные моторные масла имеют температуру вспышки выше 225 °С. Если в масле присутствуют легкоиспаряющиеся фракции, то в процессе эксплуатации они быстро выгорят, что приведет к повышенному расходу.

Окислительная стабильность

Качественное моторное масло обладает повышенной окислительной стабильностью, что сохраняет его эксплуатационные свойства от замены до замены и обеспечивает защиту от коррозии двигателя.

Также специалисты рекомендуют приобретать моторные масла в специализированных магазинах или на автозаправочных станциях крупных сетевых компаний – такой подход позволит избежать подделок. Крупные производители используют несколько уровней защиты при производстве канистр, что обеспечивает оригинальность и безопасность товара. Например, канистры моторного масла TANECO оснащены фольгой на горловине, вплавляемой этикеткой и термо маркировка.

Источник: https://car.ru/news/fix/214903-motornyie-masla-taneco-ili-shest-sostavlyayuschih-kachestva-dlya-molodosti-dvigatelya/