PreIPO привлекает $250 млн для SPiCE II, а SPiCE I стал лучшим блокчейн-фондом 2022 года

Компания PreIPO®, один из ведущих поставщиков инновационных финансовых технологий, сегодня объявила о создании стратегического альянса финансирования с SPiCE VC, что позволит компании PreIPO® далее расширять свои предложения и выводить новейшие финансовые технологии на более широкий рынок. Теперь PreIPO® предлагает инвестиции в SPiCE II тем инвесторам, которые в противном случае не имели бы доступа к этому фонду. Это заявление сделано на фоне лучшей на рынке внутренней нормы прибыли (IRR) в размере 50,7% у SPiCE I, который также был признан лучшим венчурным инвестиционным фондом 2022 года в экосистеме блокчейн и токенизации.

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией PreIPO®, — заявил основатель и управляющий партнер SPiCE VC Тал Эльяшив (Tal Elyashiv). — Их опыт и поддержка будут бесценны по мере дальнейшего развития и вывода наших инновационных фондов на рынок».

Благодаря этому партнерству по привлечению средств фонд SPiCE II будет представлен на платформе PreIPO® с надежным центром обработки данных, включая комплекс основных инструментов всесторонней проверки и маркетинга, становясь первым из многих фондов, которые будут полностью доступны для инвестирования в экосистеме PreIPO®. Кроме того, SPiCE II будет иметь доступ к сети отраслевых экспертов, инвесторов и потенциальных партнеров PreIPO®, а также к ее опыту помощи компаниям в масштабировании деятельности и успешной работе.

«Компания PreIPO® располагает сильной командой, предоставляющей инновационные решения в области финансовых технологий, — заявил партнер компании SPiCE VC Роб-Рой Родель (Rob-Roy Roedel). — Мы рады сотрудничать с ними и поддерживать их рост по мере их дальнейшего продвижения вперед в сфере финансовых технологий».

Система PreIPO®, сформированная как «фонд-донор», предоставит инвесторам беспрецедентный доступ к одному из крупнейших венчурных фондов в экосистеме блокчейн и токенизации, который обычно доступен только для немногих избранных со значительным объемом капитала для инвестирования. Благодаря сотрудничеству PreIPO® и SPiCE VC инвесторы могут получить доступ к возможностям роста с помощью SPiCE VC с гораздо более низкими минимальными инвестиционными требованиями по сравнению с прямыми инвестициями в SPiCE II.

«Это партнерство представляет собой важный шаг вперед для компании PreIPO® и поможет ей продолжать расширять границы возможного в мире финансовых технологий. Мы с нетерпением ждем выдающихся достижений и роста, которые принесет это партнерство», — заявил генеральный директор и исполнительный председатель компании PreIPO® Давид Гржан (David Grzan).