Премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» в Москве!

Общество
10 декабря 2024

Накануне в кинотеатре «MORI CINEMA Кунцево» состоялся светский показ фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», который прошел в рамках фестиваля «LIKE FEST».

Это первая часть масштабной экранизации бродвейского мюзикла, переосмысляющего «Волшебника страны Оз», альтернативный взгляд, в котором на первый план выходят будущие добрая ведьма севера и злая ведьма запада, которых сыграли в картине Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Среди гостей были замечены звезды с детьми, а также большое количество косплееров столицы, которые устроили перфоманс и перед началом сеанса хором спели главную песню фильма.

Гостями мероприятия стали Лянка Грыу с сыном, Ирина Безрукова, Екатерина Вуличенко с дочкой, Евгений Седой, Алиса Толкачева, Антонина Клименко, Аленка Чехова, Мила Блюм и многие другие.

На протяжении всего года кураторы фестиваля подбирали для звездных гостей и блогеров самые популярные и интересные фильмы, которые задавали тренд и охватили все жанры кино. Так за 2024 год гости фестиваля «LIKE FEST» смогли увидеть 11 картин, а в конце декабря покажут фильм «Муфаса: Король Лев», который и закроет фестивальный год.

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