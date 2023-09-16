Премьера от Сергея Павловского: песня «Живое сердце» вышла в эфир российских радиостанций

15 сентября состоялась премьера песни «Живое сердце», написанной Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым. Представил публике новую песню победитель вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», певец Сергей Павловский.

По признанию самого Сергея Павловского, сотрудничество с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым для него является важнейшей и ответственнейшей работой.

«Живое сердце» — это первый опыт сотрудничества певца с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым. На первом этапе была проведена большая работа над аранжировкой и звучанием для достижения максимальной искренности и чувственности. Пробовались различные варианты, но, по единому мнению, именно такое прочтение песни максимально точно раскрывает замысел авторов.

С 15 сентября песня «Живое сердце» в исполнении Сергея Павловского звучит в эфире музыкальных радиостанций, а также на всех доступных цифровых площадках.