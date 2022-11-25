Премия АРХИWOOD поддержала III Всероссийский форум «Россия — территория реализации идей. От волонтёров культуры к креативной экономике»

Мероприятие пройдёт 28 ноября 2022 в Общественной Палате РФ с 10:00 -17:00 часов.

На дискуссионных площадках Форума ведущие эксперты, практики, руководители и кураторы культурных проектов, учреждений культуры, креативных пространств обсудят роль локальных культурных брендов, исторического наследия в развитии территорий. Обменяются опытом, успешными практиками и технологиями активации креативного, культурного и человеческого потенциала территорий, выявления скрытых ресурсов и точек роста. Сообщество АРХИWOOD представит главный архитектор Алексей Тарашевский.

Основные тематические сессии Форума охватят направления:

Трек #экономиканаследия

Локальные культурные бренды и историческое наследие как базис экономического и социокультурного развития регионов. От поиска идентичности до инвестиционной̆ привлекательности и продвижения туристического потенциала территории.

Региональный̆ стандарт по сохранению историко-культурного наследия»

Трек #местовместе

Инфраструктурные проекты, инновационные продукты и технологии, меняющие территории. Опыт, ключевые практики, модели, инфраструктурные проекты для создания творческой̆ среды и развития территорий.

сессия 12:00 — 14:00 «Дом-дело-досуг: девелопмент 3.1»

Трек #странатворцов

Креативный̆ и человеческий̆ потенциал территорий. Среда для генерации и рождения идей и проектов, направленных на развитие территорий, механизмы формирования тематических сообществ, проектных команд, выявление лидеров.

сессия 12:00 — 17:00 «Уникальная Россия»

Организаторы Форума:

Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты РФ, Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол», Ассоциация пространственного развития «Тринити – города будущего».