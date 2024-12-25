Премия «Европа плюс ТВ в Беларуси» открывает новые возможности для Валерии Дробышевской

Белорусская певица, модель и телеведущая Валерия Дробышевская поделилась историей своего успеха. Валерия окончила музыкальную школу по классу эстрадный вокал в Гомеле. С десяти лет начала блистать на сцене. В 2014 году девушка стала победителем международного конкурса красоты «Маленькая принцесса мира», а в 2015 году участвовала в песенном конкурсе «Детское Евровидение» в Болгарии в качестве телеведущей от Беларуси. «Было очень волнительно в таком юном возрасте выходить на сцену перед аудиторией в 30 тысяч человек. Дополнительных переживаний прибавляло то, что я должна была говорить исключительно на английском языке. Это огромный опыт, благодаря которому я не только обрела уверенность на большой сцене, но и в настоящий момент уже достигла уровня носителя», – поделилась Валерия.

Валерия ассоциирует свой дом с Россией и с Беларусью. Она с гордостью рассказывает о своем дедушке, Болоткине Степане Ивановиче, который был заслуженным журналистом Республики Беларусь, от него ей передалось творческое начало, он всегда поддерживал внучку. Шесть лет Валерия работала телеведущей образовательной программы «Классный час» на телеканале «Беларусь 4».

Награда «Дебют года» Валерии Дробышевской на музыкальной премии «Европа плюс ТВ в Беларуси» стала для нее особенной. Артистка отмечает, что музыкальная премия «Европа плюс ТV в Беларусь», трансляцию которой зрители увидят 31 декабря, стали для нее огромной возможностью проявить себя и как артиста, и как телеведущую, показать свои профессиональные навыки. «В Беларуси очень красивые и талантливые артисты. И я была очень рада с ними познакомиться. Я взяла интервью у Алены Ланской, групп: «Комбинация», «Мари М», «Сурамура», – отметила Валерия.

А 24 декабря Валерия празднует свой день рождения. Певица очень любит зиму и свой праздник, а волшебное время перед Рождеством – особенно. От всего сердца команда музыкальной премии «Европа плюс ТВ в Беларуси» поздравляет Валерию с ее праздником и выходом ее новой песни «My little Sunshine», премьера которой также состоится 24 декабря.

Организаторы музыкальной премии «Европа плюс ТВ в Беларуси» в лице Виталия Воронко и Александра Платинум также выражают благодарность всем задействованным лицам в мероприятии: режиссеру-постановщику Александрову Роману, режиссеру Серебрянникову Павлу, оператору Новоселовой Екатерине, организатору Некрасовой Дарье за огромный вклад, сценаристам Турецкому Андрею и Бубновой Ольге, Крашенкову Руслану за техническое сопровождение съемочного процесса, Королёвой Нинэль за организацию и координацию мероприятия, работу с артистами, Гриценко Ксении за техподдержку и создание сайта. А также ресторану «Мулен Руж» за предоставленную площадку для проведения мероприятия, печатному салону «Relement» за оформление события.