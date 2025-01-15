Премия мира Сунхак 2025: чествование мировых лидеров в области инноваций для мира 

Мир
15 января 2025

Комитет по присуждению Премии мира Сунхак под председательством Жозе Мануэля Баррозу, бывшего президента Европейской комиссии, объявил лауреатов, которые будут удостоены чести на церемонии вручения Премии мира Сунхак 2025, которая состоится 11 апреля 2025 года: Патрик Авуа-младший (Patrick Awuah Jr.), Гана, Хью Эванс (Hugh Evans), Австралия, и Ванджира Матхай (Wanjira Mathai), Кения.

Patrick Awuah (Founder of Ashesi University)

Патрик Авуа-младший, основатель и президент Университета Ашеси в Гане, изменил высшее образование в Африке. Его новаторские усилия создали Университет Ашеси в качестве модели для культивирования этического лидерства и инноваций. Благодаря 90-процентному уровню занятости выпускников и студенческому корпусу, состоящему на 50 процентов из женщин, Авуа расширил возможности нового поколения африканских лидеров для решения наиболее важных проблем континента.

Хью Эванс, соучредитель и генеральный директор Global Citizen, привлек целых 43,6 миллиарда долларов на борьбу с бедностью и продвижение глобального развития. Его поддержка оказала влияние на более 1,3 миллиарда людей во всем мире, улучшился доступ к здравоохранению, образованию и другим основным услугам. Эванс пересмотрел глобальный активизм, объединив массовые движения с системными изменениями политики для борьбы с неравенством в глобальном масштабе.

Ванджира Матхай, региональный директор по Африке Института мировых ресурсов, является ведущей силой в области восстановления окружающей среды и устойчивого развития. Будучи ведущей фигурой в движении «Зеленый пояс», она возглавила посадку 51 миллиона деревьев и возглавляет инициативу AFR100, которая направлена на восстановление 100 миллионов гектаров деградированных земель по всей Африке к 2030 году. Работа Матхай объединяет экологическое восстановление с расширением экономических прав и возможностей, созданием устойчивых источников средств к существованию и борьбой с изменением климата.

Кроме того, престижная Премия основателя будет вручена Его Превосходительству Шанане Гужману (Xanana Gusmão), ключевому лидеру в борьбе Восточного Тимора за независимость. Будучи первым президентом страны и нынешним премьер-министром, Гужман отстаивал мир и международную солидарность с помощью таких инициатив, как g7+, способствуя сотрудничеству между нестабильными государствами для преодоления общих проблем.

Церемония награждения состоится 11 апреля 2025 года  в Сеуле, Корея. Каждый лауреат получит 200 000 долларов, медаль и мемориальную доску.

Hugh Evans (Founder of Global Citizen)
Xanana Gusmão (Prime Minister of Timor-Leste)
Wanjira Mathai (Managing Director, Africa and Global Partnerships, World Resources Institute)

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Xinhua Silk Road: в Шэньяне прошла конференция по углублению финансовой открытости и сотрудничества в Северо-Восточной Азии

Технологии

Morphy Richards расширила свое глобальное присутствие: новые дистрибьюторы и запуск продаж портативного кондиционера

Технологии

Наушники Timekettle W4 Pro Earbuds с Babel OS запустили двусторонний перевод разговоров в режиме реального времени

Общество

Волонтеры СУЭК-Кузбасс приняли участие в предпраздничных благотворительных акциях