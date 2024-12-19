Премия Seoul Awards: выводит стиль жизни Сеула на мировую арену и делает его ближе к потребителям по всему миру

Премия Seoul Awards — это сертификат бренда, вручаемый Seoul Business Agency (SBA), учреждением, финансируемым правительством Сеула, созданным для стимулирования экономического роста в Сеуле. Он направлен на повышение конкурентоспособности брендов малых и средних предприятий.

Среди продуктов, разработанных и представленных на рынок предприятиями малого и среднего бизнеса, отбираются продукты, обладающие высокой рыночной конкурентоспособностью, и им предоставляется право на получение знака «Seoul Awards». Премия «Seoul Awards» зарекомендовала себя как символ качества продукции и превосходства на мировом рынке.

Среди продуктов, отмеченных наградами Seoul Awards, есть многочисленные обладатели престижных международных наград, таких как CES Innovation Awards, iF Design Award и Red Dot Design Award. Благодаря этому авторитету многие выдающиеся продукты были удостоены сертификатов Seoul Awards.

В глобальной среде, где категории K-pop, K-content и, следовательно, K-lifestyle, такие как K-beauty и K-food, привлекают беспрецедентное международное внимание, продукты, отмеченные наградами Seoul Awards, получают признание как проверенные товары, которые позволяют потребителям по всему миру познакомиться с образом жизни в Сеуле и наслаждаться им.

Каждый год более 100 экспертов по маркетингу, мерчендайзеров с глобальных торговых платформ, таких как eBay и Shopee, а также экономических и деловых журналистов принимают участие в тщательном процессе оценки. Выбор победителей конкурса Seoul Awards проводился с использованием таких критериев, как «конкурентоспособность продукта», «ценовая конкурентоспособность» и «эстетика», путем двухэтапной онлайн- и офлайн-оценки, включая практическое тестирование продукта, прежде чем присуждать награду Seoul Awards.

В дальнейшем Seoul Business Agency планирует продолжать оказывать поддержку малым и средним предприятиям, чтобы их продукция могла стать всемирно признанными брендами под брендом Seoul Awards. В частности, агентство расширит кампании цифрового маркетинга и возможности для проведения зарубежных выставок, чтобы логотип Seoul Awards стал символом доверия потребителей по всему миру. Представитель Сеульского бизнес-агентства отметил: “Поскольку интерес к K-wave продолжает расти, мы тщательно следим за процессом отбора победителей Seoul Awards, чтобы потребители по всему миру могли с уверенностью наслаждаться продукцией Seoul lifestyle. Мы продолжим выявлять и представлять зарубежным потребителям превосходные продукты из Сеула”.

