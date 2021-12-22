Премия «Врач с большой буквы» в 2021 году вручена врачам первичного звена

«Светя другим, сгораю сам» – под этим девизом ежегодная экспертная премия «Врач с большой буквы» вручается лучшим врачам разных специальностей, лауреатов определяет комиссия по результатам независимой экспертизы качества оказания медицинской помощи по ОМС. Это профессиональная награда для медиков, чья работа оказала существенное влияние на улучшение здоровья населения, учреждена компанией «АльфаСтрахование – ОМС» и проходит при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения. В этом году номинантами стали 354 врача первичного звена из Брянской, Кемеровской, Новгородской, Мурманской, Ростовской, Омской, Тюменской, Тульской, Тверской, Челябинской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, ХМАО-Югры. 118 из них получили награду за значимый вклад в реабилитацию пациентов после COVID-19 в рамках федеральной программы углубленной диспансеризации.

В начале этого года стало очевидно: вирус опасен не только в острой фазе. С отрицательным ПЦР-тестом болезнь не заканчивается. До 60% переболевших коронавирусом, только в России на данный момент их более 4 млн человек, сталкиваются с осложнениями для здоровья. И это не только астения, депрессия, но и серьезные последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной систем, обострения хронических заболеваний.

Изначально считалось, что коронавирус пагубно действует в основном на легкие, клетки которых напрямую и безвозвратно поражаются при болезни. Однако затем выяснилось, что от COVID-19 страдают почти все жизненно важные системы организма. Вирус поражает центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, а самое главное – сердце и сосуды.

Как сказал директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН Юрий Беленков, у переболевших COVID-19 существенно повышается риск обострений инфарктов, инсультов, появления аритмий сердца. По его словам, это происходит, поскольку коронавирус прикрепляется к белку (АСЕ2), который присутствует не только в легких, но и в других органах, и главным образом – в сосудах. Через него вирус проникает в клетки эндотелия (внутренняя поверхность сосудов), что приводит к целому букету заболеваний. Во время самой болезни человек сталкивается с нарушением кровообращения, свертываемости крови, а также, при новых мутациях вируса, и с поражением иммунной системы. «У перенесших COVID-19, даже у тех, кто не страдал хроническими болезнями сердца, нередко появляются симптомы тахикардии (учащенное сердцебиение), аритмии, сердечной недостаточности, тромбоза, а как следствие – появление инсульта и инфаркта миокарда», – говорит Юрий Беленков. – По нашим данным, добавленная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в результате пандемии COVID-19 колеблется от 8 до 12%».

В июле этого года правительство объявило о начале углубленной диспансеризации. По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, болезнь не проходит бесследно, у нее бывают крайне тяжелые последствия. Только своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать своевременное лечение, подчеркнул глава правительства.

Поскольку диспансеризацию проводят медики первичного звена здравоохранения, они и стали героями премии «Врач с большой буквы». Победителей экспертная комиссия определила по шести критериям, включая количественные показатели проведения углублённой диспансеризации и достижения врача по реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19.

«Пандемия началась с десятков заболевших, теперь счет идет на миллионы, – говорит генеральный директор компании «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков. – Премия этого года вручается врачам первичного звена. Благодаря им миллионы людей, столкнувшихся с этой коварной болезнью, шаг за шагом возвращаются к нормальной жизни».