Премия Yidan Prize 2022 года присуждена Линде Дарлинг-Хаммонд и Юнсинь Чжу

Фонд Yidan Prize Foundation наградил доктора Линду Дарлинг-Хаммонд (Linda Darling-Hammond) и профессора Юнсинь Чжу (Yongxin Zhu) премией Yidan Prize 2022 года — высшей в мире наградой в области образования. Премия присуждается за их новаторскую работу по расширению возможностей преподавателей и поощрению инклюзивного и равного доступа к образованию, позволяющего каждому учащемуся в полной мере реализовать свой потенциал.

Фонд Yidan Prize Foundation, основанный в 2016 году, ставит своей целью создание лучшего мира с помощью образования. По итогам тщательного независимого процесса судейства д-р Линда Дарлинг-Хаммонд и профессор Юнсинь Чжу получили премию Yidan Prize 2022 года за исследования в области образования и за развитие образования соответственно.

«Мы от всей души поздравляем лауреатов премии Yidan Prize 2022 года доктора Линду Дарлинг-Хаммонд и профессора Юнсинь Чжу. Они играют важную роль в развитии у наших учителей и молодежи навыков, необходимых для процветания в XXI веке. Их работа четко демонстрирует то влияние, которое преподаватели могут оказывать на учащихся. Когда у учащихся отличные учителя, у них появляются отличные возможности», — заявил генеральный секретарь Yidan Prize Foundation г-н Эдвард Ма (Edward Ma).

Признание передового опыта в стимулировании реальных, масштабируемых изменений в образовании

Доктор Линда Дарлинг-Хаммонд, почетный профессор образования им. Чарльза Э. Дюкоммуна Стэнфордского университета, а также президент и генеральный директор Института образовательной политики (Learning Policy Institute), удостоена премии Yidan Prize 2022 за исследования в области образования за свою работу по формированию политики и практики в области образования на основе наиболее справедливых и эффективных способов преподавания и обучения. Ее исследование демонстрирует, какими способами учатся дети и как их лучше учить, а также использует эти идеи в эффективных программах развития педагогов и преобразует школы, оказывающие учителям комплексную поддержку, чтобы они могли менять жизнь детей.

«Проявив непоколебимое стремление к тому, чтобы каждый учащийся в полной мере раскрывал свой потенциал, независимо от социального происхождения, пола и географии, Линда посвятила свою жизнь созданию исследовательских инструментов, которые поддерживают политику и практику в целях создания более благоприятных и справедливых возможностей для получения образования. Ее влияние на государственную политику помогло архитекторам политики осуществить позитивные преобразования для детей в широких масштабах», — заявил руководитель жюри Yidan Prize for Education Research и директор управления образования и навыков ОЭСР г-н Андреас Шлейхер (Andreas Schleicher).

Используя средства Yidan Prize, Линда расширит масштабы своей критически важной работы в Лаборатории подготовки преподавателей (EdPrepLab), сети, ориентированной на поддержку сфокусированных на студентах и равенстве программ подготовки учителей, основанных на науке об обучении и развитии, а также на подготовку учителей с тем, чтобы они обеспечивали всех учащихся более широкими возможностями. Она расширит охват EdPrepLab, добавив новые программы, инвестируя в новые исследования эффективных программ и создавая пространство, в котором преподаватели, исследователи и политики смогут легко делиться друг с другом опытом и учиться друг у друга.

Профессор Юнсинь Чжу, основатель «Новой инициативы в сфере образования» (New Education Initiative, NEI) и профессор педагогического факультета Университета Сучжоу, удостоен премии Yidan Prize 2022 за работу в области повышения качества преподавания и трансформации результатов обучения в Китае. Его программы NEI способствуют благополучию и развитию учителей, охватывая более 8300 школ, более 500 тысяч учителей и 8 миллионов учащихся по всему Китаю, более половины из которых находятся в сельских и отдаленных районах. Объединяя сообщество обучающегося, NEI преобразует домашнюю среду в благоприятное пространство для обучения и поддерживает совместный подход к обучению. Учителя, студенты и семьи работают вместе над достижением четких целей обучения, что способствует улучшению результатов обучения за рамками преподавания-тестирования и экзаменов.

«Профессор Чжу успешно решает некоторые из наиболее трудноразрешимых проблем в сфере образования: повышение равенства и инклюзивности. Его работа способствует пониманию ценности обучения для личностного роста за счет совершенствования навыков чтения, письма и коммуникации. Ему удалось постепенно изменить подход учителей к профессиональному развитию и к обучению учащихся в классах и дома. Возможно, что более важно, он напоминает нам о важности удовольствия и благополучия каждого учащегося», — заявил руководитель жюри Yidan Prize for Education Development и член совета Института информационных технологий в образовании ЮНЕСКО Дороти К. Гордон (Dorothy K. Gordon).

Профессор Юнсинь Чжу планирует использовать средства премии Yidan Prize для расширения охвата NEI в отдаленных сельских районах Китая и создания облачного учебного центра, повышения качества образования и обеспечения инклюзивного и равного доступа к образованию для всех учащихся.

«Премия Yidan Prize поддерживает самые инновационные идеи в сфере образования и помогает масштабировать их до максимально возможного охвата. Поэтому наши лауреаты имеют решающее значение для достижения нашей цели по преобразованию образования по всему миру, а также для обеспечения более светлого будущего для всех учащихся», — заявил д-р Коичиро Матсуура (Koichiro Matsuura), председатель жюри Yidan Prize и бывший генеральный директор ЮНЕСКО.

Yidan Prize Foundation поддерживает проводников перемен в сфере образования

Премией Yidan Prize награждаются отдельные лица и команды, внесшие значительный вклад в теорию и практику образования. Каждому лауреату будет присуждена премия в размере 30 млн гонконгских долларов (около 3,9 млн долл. США, равно распределенная для команд), при этом половина этой суммы составляет проектный фонд, позволяющий масштабировать их образовательные проекты и расширить поддержку учащихся по всему миру.

Лауреат премии Yidan Prize 2021 года в области исследований профессор Эрик А. Ханушек (Eric A. Hanushek) использует эти средства для учреждения программы Yidan African Fellows Program, сети местных стипендиатов в области политики, с целью совершенствования процесса принятия решений в сфере образования в странах Африки к югу от Сахары. В Индии лауреат премии Yidan Prize 2021 года в области развития образования доктор Рукмини Банерджи сотрудничает с Pratham в разработке, тестировании и доработке программ раннего развития и расширении сотрудничества с местными органами власти. Ожидается, что этими программами будут охвачены 35 000 детей в 650 сообществах.

Прием заявок на премию Yidan Prize 2023 года стартует в октябре

Yidan Prize продолжает приветствовать заявки на награждение проводников перемен в сфере образования, которые оказывают положительное влияние на учащихся по всему миру благодаря трансформационным, масштабируемым и устойчивым образовательным решениям.