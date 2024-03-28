Премия Заида в области устойчивого развития открывает прием заявок на цикл 2025 года

Престижная премия Заида в области устойчивого развития, являющаяся пионерской всемирной гуманитарной наградой Объединенные Арабские Эмираты в сфере устойчивости официально объявила о начале приема заявок на цикл 2025 года.

Заявки принимаются до 23 июня 2024 г. через онлайн-сайт Премии. Малым и средним предприятиям (МСП), некоммерческим организациям (НКО) и средним школам, предлагающим решения, отвечающие целям устойчивого развития, предлагается подать заявки на рассмотрение в одной из шести категорий: здравоохранение, продовольствие, энергетика, вода, борьба с изменением климата и глобальные средние школы.

Его Превосходительство д-р Султан Ахмед Аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий Объединенные Арабские Эмираты, президент COP28 и генеральный директор Премии Заида в области устойчивого развития, сделал следующее заявление в ответ на открытие подачи заявок цикла 2025 года: «С 2008 года Премия Заида Премия устойчивого развития отдавала дань уважения наследию шейха Заеда, способствуя инклюзивному устойчивому и гуманитарному развитию во всем мире. Эти принципы более важны, чем когда-либо, в это решающее десятилетие для изменения климата. Я очень надеюсь, что Премия будет помогать продвижению международных действий по борьбе с изменением климата в соответствии с Консенсусом Объединенные Арабские Эмираты, что проложит путь к эффективному ответу на решение Глобального подведения итогов. »

Премия увеличила финансирование с 3,6 млн долларов США до 5,9 млн долларов США в ответ на неотложную противодействия изменению климата и для дальнейшей поддержки усилий Объединенные Арабские Эмираты по продвижению реальных решений, необходимых для стимулирования действий по борьбе с изменением климата и помощи уязвимым сообществам во всем мире. Каждый победитель в организационных категориях «Здравоохранение», «Продовольствие», «Энергетика», «Вода» и «Борьба с изменением климата» получит приз в размере 1 миллиона долларов США. Каждая школа может подать заявку на получение до 150 000 долларов США в категории Global High Schools, чтобы начать или продолжить свой проект. Америка, Европа и Центральная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, страны Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Восточная Азия и Тихоокеанский регион — это шесть регионов мира, включенных в категорию глобальных средних школ. Прошлогодние лауреаты Премии Заида в области устойчивого развития были отмечены на церемонии награждения, состоявшейся во время COP28 в Объединенные Арабские Эмираты.

Заявки будут приниматься на арабском, китайском, английском, французском, русском, испанском и португальском языках, чтобы привлечь к участию наиболее широкий круг организаций и средних школ. Это будет гарантировать нахождение творческих решений с учетом различных языковых и культурных особенностей.

Чтобы иметь право на финансирование в таких категориях, как здравоохранение, питание, энергия, вода и климатические действия, организации должны продемонстрировать, что они расширяют доступ целевых групп населения к основным товарам и услугам и что они могут реализовать долгосрочный план по улучшению условий жизни и работе этих групп,. Проекты в категории «Глобальные средние школы» должны осуществляться под руководством учащихся и демонстрировать оригинальные способы решения экологических проблем.

Каждая заявка на Премию оценивается в рамках строгой трехэтапной процедуры. Первоначально каждая работа проходит тщательную проверку на предмет соответствия трем критериям оценки Премии: Воздействие, Инновация и Вдохновение. Такой подход обеспечивает отбор подходящих заявок и приводит к выбору достойных кандидатов. После этого оценку проводит Отборочная комиссия, состоящая из беспристрастных специалистов со всего мира, специализирующихся на определенной категории. После выбора финалистов из короткого списка претендентов Жюри Премии единогласным голосованием выбирает победителей в каждой из шести номинаций.

Победители Недели Заида в области устойчивого развития будут объявлены во время церемонии награждения в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW) 2025 года.

О Премии Заида в области устойчивого развития

Премия Заида в области устойчивого развития – это дань уважения наследию покойного отца-основателя Объединенные Арабские Эмираты шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна. Целью премии является стимулирование устойчивого развития и гуманитарной деятельности путем признания и награждения организаций и средних школ, которые предлагают инновационные решения, отвечающие целям устойчивого развития, в категориях здравоохранения, продовольствия, энергетики, воды, борьбы с изменением климата и глобальных средних школ. На протяжении более 15 лет благодаря своим 117 лауреатам Премия положительно повлияла на жизнь 384 миллионов человек во всем мире.