Пресс-конференция USF3: изнанка мира кулачных боев и острые конфликты

6 декабря состоялся интернет-релиз пресс-конференции USF, посвящённой третьему этапу отборочных состязаний в битве за главный приз — 1 000 000 $.

В ходе обсуждений было анонсировано 2 мощных поединка за выход в 1/8 финала между бойцами USF, ярко заявившими о себе в прошлых состязаниях — Александром Ларкиным VS Михаилом Телениным и Дмитрием Сумароковым VS Зайнилобидином Латыповым.

В конференции принял участие Президент промоушена USF Сергей Смирнов, ведущим выступил продюсер USF Константин Гончаров, а в качестве соведущего — популярный боец Тимур «Архангел» Никулин.

Участниками дискуссий выступили бойцы турнира и приглашённые гости. В частности, спустя долгое время отсутствия в российском сегменте в ток-шоу появился Евгений «Моряк» Курданов. Конфликт, возникший в ходе мероприятия между ним и с другим известным гостем, Марифом Пираевым, привел к неожиданным для всех последствиям. Подробности произошедшего можно увидеть в самом выпуске.

Также в ходе мероприятия организаторами был предложен принципиально новый для российского зрителя способ разрешения личных конфликтов между бойцами на публичных мероприятиях — АрмБокс.

«Наш промоушен выступает за профессиональную спортивную этику и адекватную культуру общения — прокомментировал Президент USF Сергей Смирнов, — поэтому мы решили предложить принципиально новый формат решения конфликтов между бойцами в ходе наших ток-шоу. Это станет хорошей проверкой характеров и истинно мужских качеств. Посмотрим, как оценит это наш зритель!».

В первое состязание по АрмБоксу организаторы добавили немного фана — друг с другом сразились Конор Макгрегор и Тони Фергюсон — российского образца.

Подробности конференции уже можно наблюдать в интернет-пространстве, а 20го декабря ожидаются первые релизы впечатляющих и жёстких поединков USF3 — борьба за выход в финал битвы за один миллион долларов набирает обороты.



Ссылка на выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=cb13h4Ugff0