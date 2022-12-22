Превосходное изображение и звук — телевизор Toshiba X9900L

Приближается новый год, а Toshiba TV готовит к выпуску свою новинку, которая станет захватывающим дополнением к флагманской линейке OLED 4K — модель X9900L.

Компания Toshiba TV, лидирующая в области технологических инноваций и мастерства исполнения, недавно анонсированная как официальный телевизионный партнер Чемпионата мира по футболу ФИФА, продолжает свой захватывающий путь к совершенству выпуском новой модели, запланированной на 2023 год.

Модель Toshiba TV X9900L, оснащенная внушительным движком REGZA Engine OLED, предназначена обеспечить безупречный баланс между картинкой и звуком. Модель X9900L, предлагающая глубокий черный цвет и невероятную контрастность, передает темные и затененные сцены с потрясающим совершенством. Это богатство видеоряда дополняет функция Tru Color, отображающая самые яркие оттенки естественных цветов в широком спектре.

Среди других преимуществ модели X9900L — самоподсвечивающиеся пиксели OLED, обеспечивающие невероятную контрастность, и яркость целых 1000 нитов, что вдвое превышает яркость среднего телевизора. Благодаря повышению яркости дисплея на несколько ступеней, модель Toshiba TV X9900L улучшает качество каждого изображения на экране для ярких сцен в любой игре, фильме и потоковых трансляциях, обеспечивая непревзойденное качество просмотра. Динамическая функция Dolby Vision IQ модели X9900L регулирует яркость дисплея в соответствии с освещенностью помещения — эта функция делает модель X9900L единственной в своем роде.

Звук является душой телевизора, и модель Toshiba TV X9900L обещает эффект полного погружения с богатым диапазоном функций для насыщенного звучания. Модель X9900L, оснащенная акустическими системами Super Advanced Bass Woofer, Dolby Atmos и фронтальными динамиками, является одной из мощнейших звуковых систем. Эта уникальная система усиливает эффект звучания, наполняя им помещение и завораживая зрителей. Наиболее важными элементами являются встроенный динамик X9900L и многоканальная аудиосистема 3.2.1, подающая чистейшие звуки для любого просматриваемого контента. Эта впечатляющая сила звука, создаваемая технологией REGZA Power Audio Extreme, подчеркивает динамизм X9900L.

Подготавливая это ультрасовременное великолепие OLED к выходу на мировой рынок, Toshiba TV в очередной раз демонстрирует свою неизменную приверженность превосходному качеству домашних медиа-систем.