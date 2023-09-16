Презентация продуктов компании Huawei в Барселоне: Новая эра стильных, ориентированных на здоровье и спорт носимых устройств

В Барселоне компания Huawei провела знаковое мероприятие под названием «Стратегия развития носимых устройств и запуск новых продуктов» (Wearable Strategy and New Product Launch), на котором она рассказала о своих планах относительно отрасли носимых устройств и представила концепцию «ультрамодных» продуктов, выводя процесс интеграции технологий и модных тенденций на совершенно новый уровень.

В рамках этой концепции компания Huawei заявляет о своем стремлении к революционному преобразованию отрасли носимых устройств за счет безупречного сочетания передовых технологий, ультрамодного дизайна и ориентированных на пользователей функций контроля за состоянием здоровья, тем самым устанавливая новые стандарты и предоставляя пользователям непревзойденных наручных компаньонов, которые идеально вписываются в современный образ жизни.

В ходе презентации компания Huawei представила ряд запланированных к выпуску современных инновационных устройств, включая Huawei WATCH GT 4 — новейшую модель смарт-часов, которая дополнит уже существующий ассортимент подобных устройств; TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 3 с высокой точностью воспроизведения; стильные и комфортные смарт-очки Huawei Eyewear 2; высококлассную модель первых золотых смарт-часов компании — Huawei WATCH Ultimate Gold Edition, а также новые планшеты Huawei с технологией PaperMatte, на 97% удаляющей интерференцию и создающей эффект бумажной поверхности при чтении и письме.

Стремление компании Huawei к повышению качества продукции в области дизайна, здоровья и спорта

Компания Huawei ставит своей целью предоставлять пользователям возможность персонализировать их путешествие в мир оздоровления и спорта без ущерба для стиля. Для бренда это знаменует собой новые начинания в сфере разработки носимых устройств, поскольку в будущем компания планирует задействовать три своих основных конкурентных преимущества: революционную технологию обнаружения устройств, недавно модернизированную платформу программных алгоритмов и предоставление более комплексных услуг в сфере цифровой медицины.

Опираясь на десятилетний опыт в области инновационных технологий, уникальной эстетики и высочайшего мастерства, компания Huawei задает новые стандарты в отрасли. Присутствие компании Huawei на международном рынке высококачественных носимых устройств позволит наладить партнерские отношения в рамках экосистемы глобального масштаба для предоставления потребителям во всем мире персонализированного опыта занятий спортом и здорового образа жизни. С момента выхода на рынок носимых устройств 10 лет назад компания Huawei является первопроходцем в области контроля за состоянием здоровья при занятии спортом и предоставляет решение таких существующих в этой отрасли проблем как время автономной работы устройств, точность измерений и удобство использования.

Что касается дизайна, то компания Huawei стремится к разработке функционального дизайна, непрерывно совершенствует свою продукцию с применением инновационных материалов и предлагает множество вариантов персонализации продуктов, благодаря чему все выпускаемые компанией носимые устройства превращаются в своеобразные модные элементы, дополняющие собой уникальный стиль каждого пользователя. В то же время компания Huawei постоянно повышает качество своих наручных устройств за счет применения высококачественных прочных материалов и расширения возможностей в плане персонализации.

Что касается контроля за состоянием здоровья, то компания Huawei понимает, что хорошее самочувствие требует полной отдачи, круглосуточно и без выходных, поэтому бренд стремится непрерывно внедрять инновации, чтобы обеспечить пользователей еще большим количеством возможностей в плане контроля за состоянием здоровья. Об этом свидетельствует новаторская деятельность компании Huawei по обеспечению комплексных функций контроля за состоянием здоровья, что стало возможным благодаря сотрудничеству с партнерами из отрасли и мира науки. Результатом этого сотрудничества является не только точность измерений, но и практическая польза от получаемых пользователями данных о состоянии их здоровья.

И наконец, компания Huawei повышает доступность спорта и фитнеса. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным спортсменом или новичком в области фитнеса, основное назначение носимых устройств Huawei — это поддержка активного образа жизни и получение при этом приятных впечатлений. Благодаря таким принципиально новым функциям как разработанная с применением научного подхода система HUAWEI TruSportTM, компания Huawei превратила носимые устройства в настоящих персональных тренеров, которые находятся прямо на вашем запястье.

Первая демонстрация носимых устройств и планшетов нового поколения

Стратегический шаг компании Huawei начинается с выпуска серии умных устройств, которые задают новую парадигму в области эстетики носимых устройств: выпуск серии стильных флагманских смарт-часов Huawei WATCH GT 4, серии смарт-часов Huawei WATCH Ultimate Gold Edition и совершенно новых флагманских TWS-наушников Huawei FreeBuds Pro 3.

Смарт-часы серии Huawei WATCH GT 4 — это последнее поколение флагманских устройств WATCH GT, которые сочетают в себе усовершенствованный дизайн и широкий набор функций для контроля за состоянием здоровья и сохранения хорошей физической формы. Эти новые флагманские устройства, выпускаемые в корпусах размером 46 мм и 41 мм, являются смелым ультрамодным шагом вперед в сравнении с устройствами из серии GT с классическим дизайном. В них применяются затейливые элементы дизайна, но при этом сохраняется современная геометрическая эстетика их «предшественников».

Кроме того, в смарт-часах изменился подход к фитнесу: была улучшена функция колец активности, появилось новое приложение Stay Fit, а также усовершенствовалась функция отслеживания через спутниковую систему навигации. Все эти улучшения стали возможны благодаря применению новой системы TruSeen™ 5.5+, которая обеспечивает точность измерения данных о состоянии здоровья на основе искусственного интеллекта и вдохновляет вас на совершенствование и улучшение своей физической формы.

Huawei WATCH Ultimate Gold Edition — это первые золотые смарт-часы от компании Huawei. Эти смарт-часы воплощают в себе весь потенциал компании Huawei. Они оснащены золотым безелем и золотой заводной головкой с трехмерным трапециевидным узором, нанесенным с помощью алмазной гравировки; титановым ремешком с золотым вакуумным покрытием; и регулируемой застежкой-бабочкой. Все это представляет собой многослойный и уникальный визуальный эффект и придает этим часам сдержанный, но очень привлекательный внешний вид.

Наушники Huawei FreeBuds Pro 3 сочетают в себе сбалансированную эстетику дизайна с лучшей в своем классе аудиотехнологией, что обеспечивает более высокое качество звучания для пользователей, которые привыкли к изысканности. Наушники оснащены цельным гладким стеклянным корпусом, изготовленным из стекла с нанопокрытием; сверхчувствительным двойным динамиком для воспроизведения более четких высоких частот и глубокого баса; а также усовершенствованным тройным адаптивным эквалайзером для воспроизведения подлинного качества звука.

Кроме того, на мероприятии были представлены совершенно новые смарт-очки Huawei Eyewear 2, характеризующиеся сбалансированной эстетикой дизайна и лучшими в своем классе аудиотехнологиями, а также планшеты HUAWEI PaperMatte, обеспечивающие пользователям небывалые впечатления от просмотра благодаря уникальному дисплею HUAWEI PaperMatte.

Сэр Мо Фара (Mo Farah) и Памела Райф (Pamela Reif) назначаются амбассадорами Huawei, которые будут представлять носимые устройства этого бренда

Памела Райф, являющаяся одним из ведущих мировых лидеров в области фитнеса и здорового образа жизни, а также легенда-легкоатлет и обладатель многочисленных золотых медалей Мо Фара выступили на презентации в качестве новых амбассадоров Huawei, которые будут представлять носимые устройства этой компании. «Невероятно приятно понимать, что мы с Huawei начали свое фитнес-путешествие в одно и то же время. В течение десяти лет с момента начала моей работы в качестве профессионального фитнес-тренера технологии оказывали огромную помощь людям на их пути к здоровому образу жизни, — заявила Памела Райф. — Компания Huawei занимает ведущую роль в разработке подобных инноваций, и делает это по-настоящему круто. Мне очень приятно быть частью этого будущего и я готова к дальнейшим улучшениям».

Благодаря использованию новейших носимых устройств во время своих тренировок, включая модели Huawei WATCH GT 4 и Huawei WATCH Ultimate, обе знаменитости смогли повысить эффективность тренировок и лучше понимать состояние своего здоровья, а также дополнить свою повседневную одежду стильными и модными элементами.

Сэр Мо Фара заявил: «Информация, которую мы с командой тренеров смогли получить благодаря этим часам, оказалась бесценной во время соревнований самого высокого уровня. Я постепенно перехожу от профессионального бега к более неторопливому образу жизни, и с нетерпением жду возможности узнать, что жизнь может предложить за пределами беговой дорожки, используя часы для повседневной деятельности и в качестве модного аксессуара. Именно в этих сферах часы Huawei действительно великолепны. Они выглядят так же хорошо, как и работают».