Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. примет участие в конференции Ведомости «Рынок зеленого финансирования: Устойчивое будущее России»

22 сентября Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. примет участие в качестве спикера в конференции газеты Ведомости. В целях расширения и актуализации диалога в области устойчивого развития Ведомости собирает в рамках специального проекта «Рынок зеленого финансирования: устойчивое будущее России» лидеров отечественного бизнес-сообщества, ведущих экспертов и аналитиков в области управления финансами для обсуждения текущей проблематики рынка ответственного финансирования, новых зеленых инструментов и передовых корпоративных кейсов.

Деловую часть мероприятия откроют форсайт-выступления экспертов в области устойчивого развития в России, которые осветят текущую проблематику повестки.

* Как национальный рынок зеленого финансирования интегрируется в глобальную концепцию устойчивого развития и что это значит для России? Какие шаги необходимо предпринять во избежание ошибок и усложнения проблематики?

* Какие точки роста должны стать опорными в новой парадигме зеленого финансирования?

* Какие рекомендации по созданию и применению зеленых инструментов существуют сегодня в России?

* Что такое зеленые и адаптационные проекты, каким критериям они должны соответствовать и к каким направлениям принадлежать?

* Какие события станут продолжением текущей политики по регулированию рынка и к чему готовиться бизнесу?

Подробнее о мероприятии по ссылке:

https://praktika.vedomosti.ru/events/_greenfinance