Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. выступил на конференции «ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, оценить и заработать»

Экономика
7 декабря 2021

17 ноября 2021 года Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. принял участие в качестве спикера в конференции Рейтингового агентства«Эксперт РА»: «ESG-прозрачность российских компаний: как достичь, оценить и заработать»

На конференции обсуждались лучшие российские практики в сфере устойчивого развития и эффективные стратегии повышения капитализации бизнеса за счет ESG-прозрачности.

Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. рассказал о Стратегии Устойчивого развития ФПК «Гарант-Инвест» и лучших ESG — практиках за 28 лет. Оценивая воздействие на городскую среду объектов коммерческой недвижимости и требования по «зелености» для ФПК «Гарант-Инвест», компания внедрила зеленые технологии в недвижимости, разместила 2 выпуска Зеленых облигаций на Московской Бирже, став «Дважды зеленой».

В своем выступлении Панфилов А.Ю. рассказал, что в рамках ESG – трансформации и обеспечения прозрачности деятельности ФПК «Гарант-Инвест» имеет минимум 5 каналов регулярного раскрытия информации о зеленом финансировании и ESG. При этом, очень важно не только декларации и планы на будущее, но и конкретный экологический и социальный эффект уже сейчас.

Подробнее о мероприятии по ссылке: https://www.raexpert.ru/events/agency_events/go_2021/#programm

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