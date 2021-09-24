Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. выступил на конференции Ведомости «Рынок зеленого финансирования: Устойчивое будущее России»

22 сентября Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. принял участие в качестве спикера в конференции газеты Ведомости. В российской деловой среде запускаются новые инициативы и проекты, направленные на решение ESG-задач, меняются корпоративные приоритеты и подходы к заключению партнерских соглашений. Такие изменения открыли новый спектр возможностей для участников диалога как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю. поделился опытом выпуска Зеленых облигаций на Московской бирже и рассказал о Стратегии Устойчивого развития ФПК «Гарант-Инвест», а именно:

* АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — первый в России эмитент «зеленых» облигаций в сфере недвижимости. Бумаги включены в Сектор устойчивого развития Московской биржи. «Зеленые» облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выпущены по новым требованиям ЦБ РФ и соответствуют Принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

* Зеленое финансирование привлекается для реализации зеленых технологий в коммерческой недвижимости. Компания имеет собственный реестр «62 зеленые технологии в недвижимости», которые реализуются при девелопменте, редевелопменте и модернизации объектов коммерческой недвижимости. Зеленые технологии направлены на снижение ресурсопотребления – энерго-, водо- и теплоэффективность, управление отходами и выбросами загрязняющих веществ, инфраструктуру для экологичного транспорта, комфортную среду и эко дизайн.

* Компания продолжает трансформацию в публичную компанию. Развитие ESG деятельности и зеленого финансирования стали неотъемлемой частью при публичных размещениях и выходе на открытые рынки капитала.

Подробнее о мероприятии по ссылке: https://praktika.vedomosti.ru/events/_greenfinance