Президент Hisense Group Фишер Ю представил техническую систему на выставке IFA 2023

Глобальная корпорация по производству бытовой техники и электроники Hisense, являющаяся ведущим партнером IFA, дебютировала сегодня на выставке IFA 2023, на которой президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Ю (Fisher Yu) выступил с речью под названием «Сценарное будущее технологий». Он заявил, что компания продолжит реализацию своего подхода к инновациям, ориентированного на сценарии, и сосредоточит свое внимание на высококачественном росте как на внутреннем рынке, так и за его пределами, а также объявил о том, что Hisense станет официальным партнером УЕФА ЕВРО-2024™, ознаменовав таким образом проведение третьего по счету совместного турнира УЕФА ЕВРО.
Компания Hisense добилась выдающегося успеха по всему миру: в настоящее время ее деятельность ведется более чем в 160 странах, став вторым по величине производителем телевизоров по всему миру в 2022 году. Используя экраны для подключения интегрированных сетей и облачных сервисов, а также предоставляя персонализированные услуги с помощью сценарных подходов, компания Hisense создала мощную техническую систему под названием «Экраны, операционная система и платформа». В перспективе компания Hisense планирует непрерывно расширять свою сеть экранов и совершенствовать разработанную ею операционную систему VIDAA и платформу ConnectLife. Кроме того, компания рассчитывает на повышение качества персонализированных услуг и качества обслуживания пользователей в целом.
Формирование технологического будущего, ориентированного на потребности людей
На выставке IFA в этом году компания Hisense представит свою основную линейку продуктов для дома и инновационные технологии для «сетевого образа жизни» под тематическим названием «Go Tech, and Beyond», демонстрируя последние новинки и новейшие достижения в своем портфолио. Среди них — модели телевизоров UX, U8, лазерный телевизор, холодильник серии PureFlat с интеллектуальными большими экранами, приборы для приготовления пищи, посудомоечные и стиральные машины. Кроме того, посетители смогут узнать, как именно эта техника сможет помочь им в повседневной жизни.
Компания Hisense также использует свое участие на выставке IFA для того, чтобы подчеркнуть значение предлагаемых ею инновационных технологий и продемонстрировать потенциал и интерактивность своей линейки продуктов. Это достигается путем акцентирования внимания на передовых технологиях, художественном дизайне и планировке с помощью различных стилей жизни и сценариев, включая специальную игровую зону с использованием телевизора U7 и художественную галерею с использованием телевизора Frame для создания творческого дома. Кроме этого, на стенде Hisense размещен трофей УЕФА ЕВРО-2024™, после того как ранее было объявлено о спонсорстве турнира.
Помимо новейших продуктов на выставке также представлены некоторые технологии Hisense, включая технологию улучшения качества изображения, VIDAA и ConnectLife. Платформа ULED X расширяет границы качества изображения благодаря таким захватывающим инновациям, как оптическая система Hi-Light, чипсет Hi-View Engine X и самые современные компоненты дисплеев Obsidian. Операционная система VIDAA повышает планку для потокового контента, обеспечивая непревзойденную ценность за счет высококачественного контента, первоклассных функций и экономичного аппаратного обеспечения. Платформа ConnectLife ориентирована на потребности пользователей в обеспечении здоровья, удобства и энергосбережения, предоставляя широкий спектр сценариев и услуг, включая интеллектуальные кухни, интеллектуальную энергетику, интеллектуальные услуги, интеллектуальную очистку воздуха и интеллектуальный уход. Кроме того, компания Hisense разработала цифровой лазерный модуль (LPU) нового поколения с использованием запатентованной технологии. Он может точно управлять светом на наноуровне, обеспечивая широкую цветовую гамму и точное восстановление цветов.