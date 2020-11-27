При поддержке ЛАНИТ в Санкт-Петербурге в пятый раз назвали победителей главной российской оперной премии

На сцене Михайловского театра состоялось торжественное вручение наград самой главной оперной премии России. В Санкт-Петербурге при поддержке группы ЛАНИТ прошла церемония награждения V Национальной оперной премии «Онегин». Самыми яркими оперными событиями названы Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем» и спектакль «Царская невеста» Чувашского театра оперы и балета. Лучшими дебютантами стали Мирослав Молчанов из «Санктъ-Петербургъ опера» и Юлия Юмаева из Новосибирского академического театра оперы и балета. Новшеством стало вручение премии за лучший онлайн-проект — оперу «Пир во время чумы» на музыку Кюи. Победа в номинации «Меценат», которая носит имя основателя группы компаний ЛАНИТ Георгия Генса, присуждена отелю Belmond Grand Hotel Europe. Вице-президент группы компаний ЛАНИТ Елена Генс отметила: «Для нас очень важно, что для своих социальных партнеров мы остаемся островком надежности в океане неопределенности, из года в год представляя для них опору».