При реализации проекта «Притяжение» в Магнитогорске активно применяются BIM-технологии

При создании проекта «Притяжение» в Магнитогорске активно используются технологии информационного моделирования (BIM), что влияет на ускорение процесса проектирования. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках Международного форума «100+ TechnoBuild 2021», проходящего в Екатеринбурге.

«Мы наработали обширный опыт применения BIM-технологий на разных объектах строительства и во многом благодаря этому Проектный институт «Мосинжпроекта» был выбран для работы над таким грандиозным и знаковым для всего Урала проектом, как «Притяжение». Информационное моделирование дало возможность существенно сократить сроки проектирования и подготовить документацию для строительства объектов первой очереди», – сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект».

В перечень основных объектов первой очереди «Притяжения» вошли информационный центр, фудмолл, центральная входная группа пешеходного бульвара с фонтаном и световой инсталляцией, роллер парк, детскую площадку, павильон проката и около 20 га парковой территории. Всего же в течение пяти лет на территории в 220 га появятся парковая зона со спортивным кластером, водными объектами, горнолыжным склоном, объектом флоры и фауны, музейно-образовательным и гостиничным комплексом. «Притяжение» – один из наиболее масштабных строительных проектов России, он призван сформировать комфортное общественное пространство для всех жителей и гостей Магнитогорска. Инициатором и инвестором проекта является Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Впервые наш холдинг применил BIM-технологии при реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», также с использованием информационной модели был построен Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сейчас создается Национальный космический центр (НКЦ)», – напомнил Юрий Кравцов и добавил, что «Мосинжпроект» также ведет планомерную работу по развитию центра компетенций BIM, в котором предполагается не только проектировать объекты в BIM, но и внедрять методологию, охватывающую полный цикл производственных процессов.

Генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов отметил, что достижения компании в освоении новых цифровых технологий были также признаны и профессиональным сообществом.

«Проектный институт «Мосинжпроект» был признан «BIM-лидером» России по версии крупнейшей компании-разработчика программного обеспечения Autodesk. Мы не останавливаемся на достигнутом и внедряем цифровое моделирование в новые проекты, особенно такие масштабные, как «Притяжение»», – подчеркнул Рустам Черкесов.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» сегодня занимает лидирующие позиции на строительном рынке Москвы и России. Работа группы компаний оценена и на международном уровне – холдинг занимает 114-ю строчку среди крупнейших строительных компаний мира в рейтинге ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors. Начиная с 2011 года «Мосинжпроектом» в российской столице построено и открыто свыше 105 км линий метро, 51 новая станция и 11 электродепо, с участием его специалистов реализованы ключевые проекты дорожной инфраструктуры города и транспортно-пересадочных узлов. Среди флагманских объектов холдинга – Большая спортивная арена «Лужники», парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом, театр «Геликон-опера», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках и другие. В состав Группы компаний «Мосинжпроект» входит ООО «Институт «Мосинжпроект», ставший по результатам конкурсных процедур генеральным проектировщиком проекта «Притяжение».



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