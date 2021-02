Приборы серии Mindray VS позволяют медикам оказывать пациентоцентричную помощь

Компания Mindray (SZSE: 300760), являющаяся одним из мировых лидеров в области разработки передовых медицинских технологий, представила свои новые модели мониторов основных показателей жизнедеятельности VS 9 и VS 8, которые в настоящее время предлагаются в Европе, Австралии и других отдельных регионах. Приборы серии Mindray VS полностью раскрывают потенциал регулярных наблюдений, позволяя медицинскому персоналу оказывать пациентоцентричную помощь, начиная с госпитализации и заканчивая выборочными проверками.

Для обеспечения точного и своевременного контроля состояния пациента младшие медицинские работники должны детально фиксировать и регистрировать основные показатели жизнедеятельности по каждому пациенту, что повышает как рабочую нагрузку, так и риск возникновения ошибок в связи с расшифровкой данных вручную. Серия Mindray VS позволяет решить эти задачи за счет рабочей станции, функционирующей в режиме реального времени и преобразующей систему выборочного мониторинга состояния пациентов.

Приборы серии VS обеспечивают точные измерения основных показателей жизнедеятельности на быстрых скоростях, что способствует максимальным уровням удобства для пациентов, клинической эффективности и безопасности пациентов. Благодаря запатентованным технологиям разработанная компанией Mindray измерительная система TrueBP™ обеспечивает точную фиксацию артериального давления неинвазивным способом всего за 15 секунд, а измерительная система TrueResp™ автоматически фиксирует частоту дыхательных движений (ЧДД) пациента с помощью пульсоксиметра (датчика SpO2), надеваемого на палец.

Модель VS 9, оснащенная ярким сенсорным экраном с диагональю 10,1 дюйма, предполагающим возможность подкачки страниц и переключения между параметрами, профилями рабочих процессов и инструментами оценки, обеспечивает гибкий и полностью настраиваемый диапазон профилей наблюдений, соответствующих различным группам пациентов, подразделениям или клиническим задачам, что позволяет консолидировать и ускорять процессы оценки у постели больного.

Кроме того, комплексная автоматизированная система на основе шкалы раннего предупреждения (EWS) в приборах серии Mindray VS рассчитывает показатели по пациентам и выдает настраиваемые сообщения об эскалации для обеспечения своевременного клинического вмешательства. Оценочные показатели EWS для пациента также могут быть включены в информационную панель EWS в системе управления информационными ресурсами (CMS), что позволит врачам осуществлять всесторонний мониторинг состояния пациента в любое время и в любом месте.

Модель VS 9, оснащенная средствами реального сетевого взаимодействия, упрощает процесс интеграции цифровых данных пациентов. Этот прибор может беспрепятственно взаимодействовать с различными сторонними системами электронных медицинских карт (EMR) или подключаться к встроенной CMS, что позволяет медицинскому персоналу контролировать данные пациентов посредством выборочных проверок и непрерывного мониторинга одновременно. Кроме того, диспетчер устройств Mindray M-IoT предоставляет подробную информацию о состоянии и диагностические показатели всех устройств мониторинга основных показателей жизнедеятельности Mindray и другого оборудования Mindray по всей больнице, помогая техническим специалистам максимально повысить клиническую эффективность своих устройств.