Приграничное сотрудничество в новых условиях

14 февраля 2022 г. состоялось первое в этом году экспертное заседание Делового Клуба Саратовской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан «Перспективы развития межрегионального сотрудничества Западного Казахстана и Поволжья». В заседании приняли участие представители органов власти, члены Делового клуба, представители бизнеса и эксперты. Участники обсудили актуальную повестку развития приграничного сотрудничества и наметили план работы на 2022 год.

Пандемия COVID-19 и введенные ограничения, безусловно, отразились на развитии торгово-экономического сотрудничества приграничных регионов России и Казахстана, негативно сказались на гуманитарных связях и поддержание необходимого уровня общения между людьми. Однако Саратовская область и Западно-Казахстанская область демонстрируют положительную динамику, несмотря на пандемию.

Взаимный товарооборот двух регионов растет – и это важнейший позитивный фактор. За 2020 год объем торговли увеличился на 18,3%, за девять месяцев 2021 года почти на 40%. В марте 2021 года в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» делегация Саратовской области посетила г. Уральск. В ходе визита помимо экономической составляющей, выявлены значительные резервы, и обозначена обоюдная заинтересованность в дальнейшей промышленной кооперации и развитии гуманитарных связей.

Деловой клуб Саратовской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан был создан именно с целью активизации сотрудничества двух регионов и повышения уровня взаимодействия по широкому спектру связей. Деловой клуб как инструмент повышения контактности приграничных территорий был презентован акимом ЗКО Искалиевым Гали в сентябре 2021 года в рамках XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав двух государств в Кокшетау.

14 февраля 2022 г. на площадке Центра международной торговли Поволжья состоялось первое в этом году экспертное заседание Делового Клуба Саратовской области Российской Федерации и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан «Перспективы развития межрегионального сотрудничества Западного Казахстана и Поволжья». Модератором мероприятия выступил советник министра экономического развития Саратовской области – Аршинов Юрий.

С отчетом о поделанной в 2021 году выступил председатель Делового клуба, председатель комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Бабошкин Иван (г. Саратов). В своем докладе Бабошкин И. осветил вопрос реализации проекта строительства казахского подворья в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области», сообщив о том, что объект будет готов к приему гостей летом 2022 года; вопрос о взаимодействии двух регионов в области высокотехнологичной медицинской помощи и создании ресурсного центра Саратовского медицинского университета на базе Уральского медицинского колледжа «Максат»; возможность развития медицинского и событийного туризма; проект по восстановлению военных мемориалов участников Великой Отечественной войны на территории Западно-Казахстанской области.

Сопредседатель Делового клуба, председатель Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области (г. Уральск), Сарсенов Болат акцентировал внимание собравшихся, на том, что одна из важнейших целей в деятельности Делового клуба – это устранение ограничений в развитии взаимной торговли и поддержка бизнеса. Он также презентовал научное издание книги и реализацию проекта по поддержке людей с ограниченными возможностями в Западном Казахстане.

Блок вопросов, связанных с сотрудничеством в области медицины был рассмотрен в выступлениях Байдеуова Армана, кардиохирурга высшей категории, директора Областной многопрофильной больницы (г. Уральск), Мурзахметова Армана, директора Городской многопрофильной больницы (г. Уральск) и Ковалёва Евгения, главного врача Городской клинической больницы №1 (г. Саратов).

Развитие гуманитарного сотрудничества проанализировали в своих выступлениях Туркина Айгуль, заместитель руководителя «Когамдыккелисим» управления внутренней политики аппарата акима Западно-Казахстанской области, депутат городского маслихата (г. Уральск) и Лапенко Марина, директор Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье, член Общественной палаты Саратовской области (г. Саратов).

По итогам экспертного заседания участники мероприятия и члены Делового клуба наметили приоритетные направления работы на 2022 г.:

— наращивание экспортных возможностей местных производителей;

— подготовка и проведение реверсных бизнес-миссий;

— развитие совместных проектов в области медицины (прежде всего, таких направлений, как сердечнососудистая хирургия и онкология, совместная подготовка и переподготовка медицинских работников, организация онлайн консультаций специалистов узкой специализации);

— развитие гуманитарных связей и образовательных программ.

В план мероприятий также включены предложения о проведении детского конкурса рисунков, посвященного 65-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли, совместном праздновании 110-летия со дня рождения Льва Николаевича Гумилева; подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.