Приложение для родительского контроля – Kids360

В век технологий практически у каждого ребенка уже есть собственный смартфон. Порой такая «игрушка» мешает ребенку учиться – в его приоритетах в юном возрасте не получение знаний, и это нормально, что ваше чадо с большей охотой просто сидит в интернете или играет в игры. Но порой дети не хотят договариваться с родителями о нормальном распределении времени и на учебу, и на отдых, пренебрегают советами и попытками взрослых договориться, найти компромисс. Тогда приходится идти на серьезный шаг – установку приложения родительского контроля Кидс 360. Это программное обеспечение поможет грамотно распределить время ребенка в течение дня путем установки определенного лимита на игры и социальные сети.

Что можно делать в приложении?

В первую очередь стоит отметить, что приложение имеет защиту от удаления. Дети часто думают, что могут обхитрить взрослых и просто удалить родительских контроль, но с Kids 360 у них это не получится.

Благодаря приложению взрослые могут контролировать занятия ребенка следующим образом:

1. Установка запретов на некоторые приложения. Если ребенок много времени проводит в какой-то социальной сети, то можно полностью ограничивать вход в нее. Но будьте внимательны и не перекрывайте чаду общение со сверстниками, закрывая для него все социальные сети сразу.

2. Установка расписания. Доступ к некоторым приложениям может быть открыт только в определенное время суток. Нередко родители открывают доступ к играм и социальным сетям ближе к вечеру, когда учеба закончена и домашняя работа сделана.

3. Установка лимита времени. К примеру, можно выделить юному владельцу смартфона несколько часов в день на посещение определенного приложения. Это также научит ребенка правильно планировать время, дозировать развлечения и не тратить все сразу.

4. Дополнительное время за задания. Можно установить определенные условия, которые помогут ребенку получить больше времени на любимые приложения. Это может быть мытье посуды, решение домашних заданий из школы и так далее.

Это не весь функционал приложения, а основной. Также родители могут ограничивать и свое время провождения в смартфоне, становясь примером для детей. Приложение имеет хорошую техническую поддержку и понятный интерфейс. Важно помнить, что не стоит увлекаться с ограничениями ребенка, иначе можно подорвать его доверие.