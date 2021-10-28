Приложения для настройки гитары

Начинающему музыканту, решившему освоить гитару, нынче очень полезными окажутся приложения для быстрой настройки. Весьма часто приложение для настройки имеет в своём арсенале несколько уроков, таблицу аккордов и даже метроном. Разумеется, живого преподавателя такие технические новшества никогда не заменят. Поскольку опытный музыкант может сразу показать постановку левой и правой рук для правильного звукоизвлечения, указать на зажатость рук и подсказать другие полезные вещи. Но не всегда дело доходит до занятий на гитаре тет-а-тет.

В Google Play и App Store мы можем найти несколько онлайн-тюнеров для настройки шестиструнной гитары, укулеле, бас-гитары и других струнных инструментов. Главное различие между подобными приложениями заключается в том, что одни предназначены для настройки только гитары, а другие способны настроить множество других струнных инструментов, включая пианино. Пользователю нужно только определиться с подходящим дизайном и функционалом. Одним нравится традиционная стрелка, напоминающая старые аналоговые приборы: катушечные магнитофоны и радиолы.

Другие удовлетворяются цифровой шкалой с обозначением ноты латиницей. Топ-4 приложений для настройки смотрите по ссылке leomus.ru/misc/best-guitar-apps-for-tuning

Список популярных приложений-тюнеров