Приложения для настройки гитары

Начинающему музыканту, решившему освоить гитару, нынче очень полезными окажутся приложения для быстрой настройки. Весьма часто приложение для настройки имеет в своём арсенале несколько уроков, таблицу аккордов и даже метроном. Разумеется, живого преподавателя такие технические новшества никогда не заменят. Поскольку опытный музыкант может сразу показать постановку левой и правой рук для правильного звукоизвлечения, указать на зажатость рук и подсказать другие полезные вещи. Но не всегда дело доходит до занятий на гитаре тет-а-тет.
В Google Play и App Store мы можем найти несколько онлайн-тюнеров для настройки шестиструнной гитары, укулеле, бас-гитары и других струнных инструментов. Главное различие между подобными приложениями заключается в том, что одни предназначены для настройки только гитары, а другие способны настроить множество других струнных инструментов, включая пианино. Пользователю нужно только определиться с подходящим дизайном и функционалом. Одним нравится традиционная стрелка, напоминающая старые аналоговые приборы: катушечные магнитофоны и радиолы.
Другие удовлетворяются цифровой шкалой с обозначением ноты латиницей. Топ-4 приложений для настройки смотрите по ссылке leomus.ru/misc/best-guitar-apps-for-tuning
Список популярных приложений-тюнеров
- Guitar Tuna – разработка компании Yousician. Приложение содержит такие дополнительные инструменты, как метроном, библиотеку аккордов, обучающие игры. Каталог песен доступен при скачивании школы игры на гитаре Yousician.
- Fender Guitar Tuner – приложение всемирно известной компании по производству гитар и музыкального оборудования. В бесплатной версии тюнера доступен авторежим, который сам определяет настраиваемую струну и показывает, куда нужно крутить: ослаблять или натягивать колок. В мануальном режиме музыкант кликает на кнопку рядом с картинкой грифа и слышит кликнутую струну.
- Pro Guitar Tuner – приложение в ретро-стиле, имеющее приборную стрелку и ниже изображение грифа гитары с наименованием струн. Интуитивно понятный интерфейс придётся по вкусу многим музыкантам. Имеет дополнительные настройки для пониженных строёв.
- Бесплатный универсальный тюнер – приложение самарского разработчика Дмитрия Погребняка может быть использовано для настройки всех струнных музыкальных инструментов: гитары, скрипки, укулеле, гуслей, балалайки, лютни, а также пианино. Лаконичный интерфейс без всякой рекламы и платных дополнительных опций обрадует многих музыкантов.