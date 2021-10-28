Приложения для настройки гитары

Технологии
28 октября 2021

Начинающему музыканту, решившему освоить гитару, нынче очень полезными окажутся приложения для быстрой настройки. Весьма часто приложение для настройки имеет в своём арсенале несколько уроков, таблицу аккордов и даже метроном. Разумеется, живого преподавателя такие технические новшества никогда не заменят. Поскольку опытный музыкант может сразу показать постановку левой и правой рук для правильного звукоизвлечения, указать на зажатость рук и подсказать другие полезные вещи. Но не всегда дело доходит до занятий на гитаре тет-а-тет. 

В Google Play и App Store мы можем найти несколько онлайн-тюнеров для настройки шестиструнной гитары, укулеле, бас-гитары и других струнных инструментов. Главное различие между подобными приложениями заключается в том, что одни предназначены для настройки только гитары, а другие способны настроить множество других струнных инструментов, включая пианино. Пользователю нужно только определиться с подходящим дизайном и функционалом. Одним нравится традиционная стрелка, напоминающая старые аналоговые приборы: катушечные магнитофоны и радиолы. 

Другие удовлетворяются цифровой шкалой с обозначением ноты латиницей. Топ-4 приложений для настройки смотрите по ссылке leomus.ru/misc/best-guitar-apps-for-tuning

Список популярных приложений-тюнеров

  • Guitar Tuna – разработка компании Yousician. Приложение содержит такие дополнительные инструменты, как метроном, библиотеку аккордов, обучающие игры. Каталог песен доступен при скачивании школы игры на гитаре Yousician.
  • Fender Guitar Tuner – приложение всемирно известной компании по производству гитар и музыкального оборудования. В бесплатной версии тюнера доступен авторежим, который сам определяет настраиваемую струну и показывает, куда нужно крутить: ослаблять или натягивать колок. В мануальном режиме музыкант кликает на кнопку рядом с картинкой грифа и слышит кликнутую струну.
  • Pro Guitar Tuner – приложение в ретро-стиле, имеющее приборную стрелку и ниже изображение грифа гитары с наименованием струн. Интуитивно понятный интерфейс придётся по вкусу многим музыкантам. Имеет дополнительные настройки для пониженных строёв.
  • Бесплатный универсальный тюнер – приложение самарского разработчика Дмитрия Погребняка может быть использовано для настройки всех струнных музыкальных инструментов: гитары, скрипки, укулеле, гуслей, балалайки, лютни, а также пианино. Лаконичный интерфейс без всякой рекламы и платных дополнительных опций обрадует многих музыкантов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Власти Московской области назвали актуальной Концепцию развития туризма Солнечногорска

Новости

Подальше от промпредприятий: «Норникель» разработал ряд предложений для получения жителями посёлка Тухард нового жилья вне санитарно-защитной зоны

Общество

Победителями конкурса «Призвание – учить!» в Тульской области стали 33 педагога

Экономика

Одна из высших государственных наград Японии вручена Фаттаху Шодиеву