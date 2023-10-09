Приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023»

Определены победители конкурса «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта-2023», который проводится накануне диктанта среди учащихся 9–11 классов и студентов высших учебных заведений. Вопросы, отобранные методической комиссией по итогам конкурса, войдут в число заданий Всероссийского экономического диктанта-2023 на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!», который пройдет 11 октября во всех регионах России.

Вопросы на конкурс принимались от всех желающих школьников и студентов страны вплоть до середины сентября – поступило несколько сотен предложений. Заявки прошли экспертизу, по итогу которой для включения в состав заданий Экономического диктанта-2023 были отобраны 4 вопроса.

Победители конкурса будут объявлены 12 октября на сайте Всероссийского экономического диктанта. Авторы лучших вопросов войдут в число участников финала Всероссийского Фестиваля экономической науки, получат дипломы, а также призы от организаторов Экономического диктанта. Специальный приз от Фонда Юрия Лужкова будет вручен самому юному из победителей.

Экономический диктант проводится ежегодно Вольным экономическим обществом России (ВЭО России) и Международным Союзом экономистов (МСЭ) при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, в т.ч. ведущих ВУЗов России.

Впервые акция прошла в 2017 году и с тех пор значительно расширила географию и число участников. В прошлом году в акции приняли участие более 234 тысяч человек из 89 субъектов РФ, а также восьми зарубежных стран.

Сотрудничество Фонда Юрия Лужкова с ВЭО России продолжает многолетнюю совместную работу Юрия Михайловича с ведущими экономистами страны. Вклад Юрия Лужкова в экономическое становление и развитие Москвы и России сложно переоценить. «Юрий Михайлович очень высоко оценивал важность экономической науки для развития страны, столкнувшейся в период его работы с острой необходимостью выработки новых норм и правил экономической деятельности», — пояснила Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. «Его поддержка, профессионализм и решимость позволяли реализовывать важнейшие для экономики столицы реформы и инициативы».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно-значимых программ, которые продолжающих многолетний созидательный труд Лужкова во благо москвичей и россиян.

На фото: Елена Батурина