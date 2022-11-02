Процедуры по уходу за кожей лица, которые обаятельно нужно сделать этой осенью

Осень — прекрасное время заботы о красоте. Она дает нам отличную возможность заняться своей внешностью, привести в порядок кожу. Сейчас солнце уже не такое агрессивное, как летом или в сентябре, поэтому можно без опасения делать депиигментационные процедуры.

Каждая женщина мечтает о безупречной коже и очень расстраивается, обнаружив на ней пигментацию. Эта проблема достаточно распространена. Возникают такие пятнышки по разным причинам — из-за чрезмерного увлечения загаром, у нескорых выступают каждую весну в виде веснушек. Гиперпигментация прогрессирует и с возрастом.

Существует много способов справиться с этим дефектом — профессиональные пилинги, шлифовки, аппаратные процедуры, народные средства. Но есть ещё один хорошо зарекомендовавший себя – локальный пилинг в форме карандаша с кисточкой «Антипигмент» от «ЛЕККЕР». Он предназначен для домашнего использования и очень удобен в применении. Результат достигается благодаря эффективному действующему веществу из корня куркумы. Это превосходная альтернатива для тех, у кого нет времени на походы к косметологу или не хватает средств на дорогостоящие процедуры.

Еще одна проблема, которой стоит заняться осенью – это папилломы и бородавки. Они могут появляться на любом участке тела и особенно часто возникают в местах трения. Такие образования создают своим обладательницам дискомфорт, выглядят неэстетично. Более того, со временем могут перерасти в злокачественные заболевания кожи. Методов избавится от этих изъянов тоже немало. Большинство из них достаточно болезненны и имеют определенный период реабилитации. Однако, и в этом случае «ЛЕККЕР» предлагает более комфортное и не менее действенное средство для решения задачи. Маркер «Суперчистотело» прекрасно справится с такими косметическими дефектами в домашних условиях. Его эффективность обусловлена высокой концентрацией основных действующих компонентов, которые способствуют размягчению и отшелушиванию ороговевших участков кожи. Говоря о продукции российского производителя «ЛЕККЕР», хотелось бы упомянуть и о многофункциональном бальзаме на эфирных маслах «Наша звезда». Средство также выпускается в удобной компактной форме маркера, которая позволяет брать его всегда с собой. Входящие в его состав эфирные масла сладкого миндаля, мяты перечной, зародышей пшеницы, кунжута, эвкалипта, ментола, камфоры, корицы окажут общее тонизирующее действие. Бальзам может быть полезен при простуде, головной боли, укусах насекомых. Регулярное вдыхание сбалансированной комбинации эфирных масел окажет тонизирующее действие, да и просто поднимет Вам настроение. Впрочем, как и вся линейка продукции «ЛЕККЕР», которая всегда под рукой!