Продажи новых автомобилей КЛЮЧАВТО в этом году превысили показатели 2023 года

В декабре КЛЮЧАВТО отметил 23-летие. В день рождения автохолдинг подвел предварительные итоги года и рассказал об основных направлениях развития. Генеральный директор автохолдинга Сергеев Виктор Алексеевич лично прокомментировал результаты 2024 года для КЛЮЧАВТО, а также новости об изменении географии присутствия автохолдинга.

Позиции на авторынке

В 2024 году КЛЮЧАВТО продолжил укреплять позиции на российском авторынке. По данным рейтинга дилерских холдингов АвтоБизнесРевю за первое полугодие 2024 КЛЮЧАВТО стал первым среди конкурентов по объему розничных продаж новых автомобилей в кредит и вошел в тройку лидеров по продажам автомобилей с пробегом, суммарной выручке и выручке по направлениям сервиса и автомобилей с пробегом.

За 11 месяцев продажи новых автомобилей в этом году превысили показатели 2023 года и составили более 28 000 тыс. единиц (+6% к 2023 г.). Также автохолдинг показал прирост по выручке в направлении послепродажного обслуживания + 8% год к году.

Сеть продаж

В 2024 году КЛЮЧАВТО открыл более 10 новых точек продаж и 10 сервисных центров КЛЮЧАВТО ЛАЙТ. На данный момент федеральная сеть КЛЮЧАВТО включает в себя более 70 автоцентров. Бренд Belgee автохолдинг представил в Краснодаре и Омске, пополнили портфель брендов автохолдинга марки KNEWSTAR (Краснодар, Омск) и Solaris (Краснодар, Сочи). Также состоялось масштабное открытие дилерского центра TANK в Санкт-Петербурге и дилерских центров КЛЮЧАВТО Haval PRO в Краснодаре, Ставрополе, Минеральных водах и Ростове-на-Дону. Автоцентр КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом нового формата с интеграцией в пространство торгово-развлекательных комплексов был открыт в Санкт-Петербурге, сервисные станции КЛЮЧАВТО ЛАЙТ открыли свои двери для автовладельцев в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Часть точек продаж КЛЮЧАВТО в Омске, Новосибирске, Перми остановили свою работу. Целью данных изменений стала оптимизация ресурсов автохолдинга для новых проектов и создание экосистемы, которая включит в себя больше инновационных решений для комфорта клиентов и роста общих бизнес-показателей компании.

Трансформации будущего

Вехой развития второй половины 2024, а также 2025 года КЛЮЧАВТО считает цифровую трансформацию. Автохолдинг уже перестроил внутренние процессы IT-департамента, благодаря чему оптимизировал затраты более 95 млн рублей, а также ускорил бизнес-процессы и запустил новые проекты. Среди них — использование искусственного интеллекта в общении с клиентами (проект помог реализовать более 2000 автомобилей), первая в автобизнесе интеграция сервиса финансового поощрения для сотрудников «Нет монет», сервис от Сбера «Плати частями», а также мобильное приложение для сотрудников «Драйв». В планах компании – создание и запуск цифровых проектов, ориентированных на комфорт клиентов, скорость и удобство приобретения автомобиля и обслуживания у автодилера.

О громких новостях

«Президент России на пресс-конференции недавно ответил на вопрос журналиста цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Именно этой известной фразой хочется прокомментировать сообщения о КЛЮЧАВТО в последнее время. Объективные факторы — такие, как цифры продаж, открывшиеся дилерские центры, запуск новых проектов — красноречиво говорят о крепких позициях КЛЮЧАВТО на авторынке. Как и всегда, мы смотрим в будущее и мыслим стратегически, ориентируясь на долгосрочный результат и финансовую устойчивость, а не сиюминутный информационный шум. Постоянная оптимизация бизнеса, включая закрытие отдельных точек продаж — непрерывный процесс, который является как ответом на внешнюю экономическую ситуацию, так и анализом результатов деятельности компании за период. Группа компаний КЛЮЧАВТО уверенно смотрит в будущее и готова к новым вызовам. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и гарантируем, что все наши усилия направлены на обеспечение высокого уровня сервиса и удовлетворение потребностей наших клиентов. Мы продолжим информировать общественность о наших достижениях и планах на будущее», — поделился своим взглядом Виктор Алексеевич Сергеев, генеральный директор КЛЮЧАВТО.