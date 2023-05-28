Продажи шипованных шин KAMA TYRES выросли на 36,5%

Потребительские предпочтения российских автовладельцев неизменны – для эксплуатации в зимний период они отдают предпочтение шипованным моделям. Данный тренд подтверждают показатели продаж собственного интернет-магазина KAMA TYRES. Так, по итогам 2022 года доля шипованных шин от всех приобретенных зимних легковых и легкогрузовых моделей составила 84%. Положительная динамика в количественном отношении относительно 2021 года – более 36,5%.

Абсолютным лидером продаж от всех реализованных зимних моделей в 2022 году стали шипованные 185/65R15 Viatti Brina Nordico (доля 10%). На втором и третьем месте расположились 175/65R14 КАМА-505 (доля 6%) и 175/65R14 Viatti Brina Nordico (доля 5%).

Среди нешипованных шин предпочтения автовладельцев топ-3 распределились следующим образом: 185/65 R15 Viatti Brina (доля 2,5%), 195/65 R15 Viatti Brina (1,3%) и 185/75R16C Viatti Vettore Brina (1,2%).

«Традиционно самыми «ходовыми» зимними моделями являются шины в диапазоне R14-R16. Это популярные типоразмеры, подходящие для комплектации большинства легковых автомобилей. Учитывая спрос, именно в этой категории у нас представлено наибольшее количество вариантов», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шипованные модели

Шины Viatti Brina Nordico обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели. Уверенное сцепление с дорогой в любых условиях даже самой непредсказуемой зимы достигается за счет сочетания фрикционных блоков в средней части с дополнительными рядами шипов по краям протектора.

Шины КАМА-505 предназначены для комплектации легковых автомобилей. Отличительной особенностью этой модели является двухфланцевый шип, изготовленный по европейским стандартам, гарантирующим отличное сцепление с зимней дорогой.

Нешипованные модели

Шины Viatti Brina — оптимальный выбор для жителей больших мегаполисов. Мягкая резина шин идеально отвечает условиям зимы в границах города, позволяя сохранять привычный комфорт активного вождения как в снег, так и в слякоть.

Шины Viatti Vettore Brina предназначены для легкого коммерческого транспорта, чья эксплуатация происходит в основном в условиях теплой зимы. Шины обеспечивают сверхнадежное сцепление с дорогой даже в условиях неожиданной оттепели и слякоти, повышают безопасность вождения и обладают высоким уровнем износостойкости.