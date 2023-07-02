Продажи внедорожника TANK 300 увеличились в Петербурге на 60%

По данным группы компаний «Аларм-Моторс», в Санкт-Петербурге продажи самой популярной модели нового премиального бренда TANK – внедорожника TANK 300 – в июне выросли на 60% по сравнению с апрелем.

Бренд TANK вышел на рынок России в марте этого года. За первые три месяца на долю «Аларм-Моторс» приходится 30% от всего объема продаж бренда в Санкт-Петербурге.

Популярность внедорожника TANK 300 обеспечивается, в том числе, благодаря выгодным программам кредитования и трейд-ин.

Так, доля сделок с привлечением кредитных средств в дилерском центре «Аларм-Моторс» по итогам трех месяцев составляет 58%. На программы трейд-ин приходится 57% сделок, а средняя доплата к стоимости автомобиля при таком формате контрактования находится на уровне 2 млн рублей.

Топ-5 брендов-лидеров по сделкам трейд-ин с TANK 300 составляют автомобили японских, китайских и американских марок: Toyota, Mitsubishi, Ford, Haval и Exeed. В основном, в зачет сдают среднеразмерные кроссоверы, внедорожники и седаны бизнес-класса.

— TANK 300 выбирают автолюбители, которые ранее были владельцами как машин из массового сегмента, так и премиальных брендов. Интерес к автомобилям TANK также подчеркивает количество тест-драйвов – со старта продаж наш дилерский центр провел уже более 500 тестовых поездок и сформировал значительный банк заказов на ближайшие поставки, — отмечает руководитель отдела продаж новых автомобилей TANK в компании «Аларм-Моторс» Александр Цылина. – Объем сделок трейд-ин при покупке TANK 300 является самым высоким среди всех брендов в портфеле «Аларм-Моторс» за последние три месяца. Рекордная доля таких продаж во многом обусловлена прозрачностью процедуры оценки автомобиля клиента, а также значительным объемом контрактов с постоянными клиентами холдинга. В целом дебют автомобиля выдался успешным. TANK 300 привлекает покупателей яркой брутальной внешностью, выдающимися внедорожными характеристиками и богатым набором опций, включая ряд решений, специально подготовленных для российского рынка.

Около 30% в сделках трейд-ин с TANK 300, по данным «Аларм-Моторс», приходится на свежие автомобили со сроком владения от 1 до 3 лет. В программе трейд-ин по приобретению внедорожников TANK 300 уже участвовали машины таких редких для подобной опции марок как УАЗ, MINI и Maserati.

Дополнительная информация:

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей 15 брендов. В 2022 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 7272 новых легковых и коммерческих автомобилей, а также машин с пробегом.