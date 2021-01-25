Продюсер Анна Гольдес о конкурсе для невысоких моделей

Ещё совсем надавно, чтобы блистать на подиуме, необходимо было обладать высоким ростом и модельными параметрами, а в профессиональные конкурсы красоты брали только незамужних девушек моложе 23 лет.



Но мир не стоит на месте. Уже давно появились конкурсы красоты, например, для молодых мамочек, для женщин размера плюс и даже для леди возрастом старше 40лет. Конечно, большинство из них коммерческие. Плати организационный взнос — и участвуй.



За последние 5 лет горе-организаторов различных ресторанных конкурсов для красавиц, королев, леди и всяческих миссис развелось великое множество. И лишь единицы из них смогли выбиться из ресторанов на большие сцены и завоевать статус профессионального и статусного проекта.



Одним из самых оригинальных немодельных конкурсов, на наш взгляд, стал проект Miss Moscow Mini — конкурс красоты среди моделей невысокого роста.



Впервые Miss Moscow Mini был проведён в 2015 году, автором идеи стала продюсер Анна Гольдес.



«Я создала проект для миниатюрных девушек, так как я сама невысокая, но вседа мечтала о подиуме. Считаю, что это огромная несправедливость, что невысокие девушки не имеют права быть моделями. Они очень пропорциональные, очень пластичные и очень милые и открытые личности. У меня была достаточно амбициозная мечта — показать всему миру, что маленький рост — это не помеха в модельном бизнесе. Впервые объявив о наборе участниц в конкурс красоты Miss Moscow Mini, мы получили сотни заявок и поняли, что проект обречён на успех.»



Продюсер Анна Гольдес успешно провела уже 7 сезонов этого конкурса и не собирается останавливаться на достигнутом. В планах вывести конкурс (www.missmoscowmini.ru) на международную арену.