Продолжается организация проведения 18-го Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

На 12 мая текущего года запланировано завершение приема проектов на участие в 18-м по счету Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Выступая 24 марта на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки, руководитель соревнования, проректор РГГУ, д. п. н. Лариса Пастухова напомнила, что задача таких проектов заключается в способствовании социально-экономическому развитию российских регионов. Номинациями, которые представлены в конкурсе, охвачен полный спектр таких вопросов и задач.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» традиционно ориентирован, как на учащихся образовательных учреждений, так и на преподавателей. В своем выступлении Лариса Пастухова выразила благодарность московским школам за то, что они на ежегодной основе участвуют в соревновании и побеждают. По ее словам, летом проведут заочную экспертизу поданных на конкурс инициатив, а также очный тур участников. Церемония подведения итогов запланирована на декабрь.