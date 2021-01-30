Продолжается строительство ЖК «Апельсин» в Севастополе

В Севастополе продолжается строительство жилого комплекса «Апельсин». Современный ЖК возводится девелопером, группой компаний ИнтерСтрой в новом современном микрорайоне Севастополе всего в 10 минутах ходьбы от популярного благоустроенного пляжа “Адмиральская лагуна”. Жители комплекса даже на собственном балконе смогут наслаждаться чистейшим морским воздухом.

ЖК «Апельсин» представляет собой комплексную застройку, состоящую из 2 монолитно-кирпичных зданий высотой 10 этажей. Застройщиком спроектированы 1-, 2- и 3-х квартиры. Высота потолков — 2,7 метра. Каждая квартира имеет автономное отопление.

Дворы домов ЖК “Апельсин” будут благоустроены и озеленены. Близость моря располагает к прогулкам на свежем воздухе в любое время года. Застройщиком запланирована организация детских игровых площадок, мест для отдыха взрослых и занятий физкультурой. По соседству со строящимся ЖК уже введены и полностью заселены новые дома, работают магазины, кафе, аптеки.

В 100 метрах от дома расположился известный в Севастополе Динопарк, в котором дети найдут большое количество площадок для активного отдыха. Находящийся неподалеку культурно-информационный центр подойдет для отдыха взрослых. До крупного торгового центра Апельсин — 5 минут ходьбы. В шаговой доступности расположены 4 школы, 3 детских сада и 3 поликлиники.



Район отличается хорошо развитой сложившейся инфраструктурой и удобными маршрутами общественного транспорта. До остановки микроавтобусов — 3 минуты пешком. Добраться в центр города можно за 20-25 минут.

Сдача ЖК запланирована на 2-й квартал 2021-го года. Приобрести квартиру можно с применением программы льготного ипотечного кредитования по сниженной процентной ставке.



Подробная информация на сайте застройщика.