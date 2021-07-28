Продолжается этап регистрации кандидатов в Госдуму

В избирательной кампании по выборам в Государственную Думу восьмого созыва продолжается этап регистрации партийных списков и кандидатов по одномандатным округам. Московскую область в Государственной Думе будут представлять депутаты, избранные по 11 одномандатным округам, в том числе и по Серпуховскому округу.

Документы на выдвижение и последующую регистрацию по 126 округу получили право представить кандидаты от тринадцати политических партий: «Единая Россия», «Зелёная Альтернатива», «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Либерально-демократическая партия России», «Новые люди», «Партия Роста», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия Свободы и справедливости», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», «Яблоко», а также один самовыдвиженец.

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Коган посетил Серпуховскую окружную избирательную комиссию, чтобы предоставить все документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата по 126 одномандатному избирательному округу.

Об этом он сообщил в своём инстаграме.

«Сегодня подал документы в избирательную комиссию. Точка невозврата пройдена, теперь я официально – кандидат в депутаты Государственной Думы» … «Да, официально кампания началась. Но на моей жизни это никак не отразится: я по-прежнему буду проводить встречи, собирать наказы и прилагать все усилия, чтобы ни один наказ не ушел в стол, и каждое обращение завершалось положительным результатом. Потому что подводить друзей – не в моих правилах! Так что, продолжаем работать. Работать на результат!», – написал Коган.

Подача документов на регистрацию кандидатов завершится 4 августа 2021 года. После этой даты не позднее десятидневного срока станут известны фамилии всех зарегистрированных кандидатов. В Серпуховский избирательный округ №126 входят городские округа Серпухов, Чехов, Кашира, Ступино, Пущино, Протвино, а также город Озёры. Голосование на выборах в Государственную Думу восьмого созыва пройдёт в период с 17 по 19 сентября 2021 года.