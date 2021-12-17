Продукция TYRES вошла в число победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

Продукция Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошла в число победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» по итогам 2021 года. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом проекта признана шина 185/60R14 KAMA ALGA, дипломантом – 185/75R16C KAMA 365 LT.

«Участие в конкурсе – еще одна возможность представить свой родной регион, продемонстрировать свои производственные достижения. Ежегодно шины KAMA TYRES входят в число лауреатов и дипломантов проекта «100 лучших товаров России», что подтверждает высокое качество продукции, выпускаемой нашими предприятиями», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Зимние шипованные шины КАМА ALGA предназначены для комплектации легковых автомобилей. Рисунок протектора имеет волнообразные поперечные канавки, которые обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки обеспечивают высокую степень самоочищаемости от снега и грязи. Низкий уровень шума при качении шины за счет смещения по вращению сторон рисунка протектора, применения набора элементов рисунка различной ширины и расстановки шипов противоскольжения. Продольные канавки дополняют сцепные свойства протектора при движении в скоростных поворотах и обеспечивают гибкость блоков протектора, влияющую на комфорт при эксплуатации. Центральная канавка обеспечивает эффективный отвод воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорогой в условиях слякоти. В ассортименте линейки КАМА ALGA представлены модели с посадочным диаметром от 13 до 15 дюймов.

Шины с зимним рисунком протектора КАМА 365 LT спроектированы для эксплуатации на легкогрузовых автомобилях и микроавтобусах при температуре окружающей среды от -10 до +55 °С (имеют маркировку M+S). Продукция отличается повышенной износостойкостью протектора при использовании с высокими нагрузками. Просчитанное расположение шашек и канавок на протекторе позволяет шинам эффективно сопротивляться аквапланированию, а также гарантирует высокие сцепные свойства. Специальное построение рисунка протектора обеспечивает высокий комфорт вождения автомобиля с низким уровнем шума. В ассортименте линейки КАМА 365 LT представлены модели с посадочным диаметром 13 и 16 дюймов.

Победителям «100 лучших товаров России» предоставляется право использовать логотип конкурса для маркировки данного вида продукции, а информация о товарах включена в каталог лауреатов конкурса. Всероссийский проект, инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году.

Источник: https://www.td-kama.com/ru

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/