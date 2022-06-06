Продукты компании EcoFlow отмечены наградами конкурса iF Design Awards

Четыре продукта компании EcoFlow, мирового эксперта в области портативных источников энергии и решений для ее возобновляемых источников, были удостоены наград на ежегодном престижном конкурсе iF Design Awards. Международный конкурс iF DESIGN AWARD проводится с 1954 года и отмечает лучшие профессиональные проекты в коммуникационном, промышленном, интерьерном и графическом дизайне, а также в архитектуре. Ранее, в 2019 году, продукты EcoFlow уже были удостоены высоких оценок премии.

Награды были присуждены портативным электростанциям DELTA Pro, DELTA Max, солнечной панели мощностью 400 Вт и генератору Smart Generator. Эти продукты входят в настраиваемую и масштабируемую экосистему DELTA – первое комплексное решение в области возобновляемой энергетики для производства, хранения и использования электроэнергии.

Томас Чэн, руководитель отдела исследований и разработок EcoFlow

«Наша миссия выходит за рамки обычного предложения портативного электричества пользователю. Мы нацелены на создание продуктов, которые улучшают условия жизни наших пользователей, поскольку считаем, что нет ничего более важного, чем создание комфортной среды проживания для человека в любых условиях и в любое время».

EcoFlow использует последние инженерные достижения, чтобы повысить качество жизни каждого человека на планете, особенно в дальних уголках мира, где до сих пор остро ощущается нехватка электричества. Стремление сделать мир лучше — движущая сила, которая делает ежедневную работу компании социально значимой.

О продуктах:

Уникальность портативной электростанции DELTA Pro в ее LFP-батарее, производство которой дешевле NiCd‑аналогов. Она не подвержена коррозии, более безопасная и долговечная, что в комплексе делает ее настоящим прорывом на рынке. Технология X-Stream, реализованная в DELTA Pro, ускоряет накопление энергии — всего один час требуется, чтобы аккумулятор зарядился на 80% — это один из самых высоких показателей по скорости зарядки на рынке.

DELTA Max представляет собой масштабированную версию DELTA Pro и позволяет наращивать мощность до 6048 Вт·ч. Этого достаточно, чтобы на 2 суток удовлетворить потребность в электроэнергии для семьи из трех человек.

Портативная солнечная панель весом 19 кг — одна из самых легких среди 400-ваттных панелей. Она объединила в себе лучшее из гибких и стационарных солнечных панелей, получила водонепроницаемое исполнение (IP68) и удобный ремень для переноски. Панель может работать со всеми электростанциями EcoFlow DELTA.

Интеллектуальный генератор Smart Generator совместим с DELTA Pro/Max и поддерживает нагрузку во время длительного отсутствия электроэнергии. Подзарядка напрямую от постоянного тока экономит топливо, а наличие выхода переменного тока позволяет заряжать устройства даже в то время, когда подзаряжается сам генератор. Среди других интеллектуальных функций Smart Generator — автоматическое отключение, управление и мониторинг через мобильное приложение.

О компании EcoFlow:

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций DELTA и RIVER с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обеспечении потребителей электроэнергией за счет внедрения легких, долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.

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