Продвижение товаров и услуг в Тик Ток

По данным, предоставленным Mediascope, ежемесячно не менее 63 миллионов пользователей России заходят в Тик-Ток, что составляет около 52% от населения. По этой причине продвижение через платформу приносит впечатляющие результаты в повышении узнаваемости бренда и увеличении количества потенциальных покупателей.

Преимущества продвижения в Тик Ток

К плюсам рекламы относят большое количество зарегистрированных пользователей, многие из которых по данным Тик-Ток используют приложение не менее часа в день. Поскольку сервис с короткими видео больше ориентирован на творческое самовыражение и общение, реклама в сети не надоедает пользователям и может сливаться с другими роликами, что повышает доверие и не отталкивает потенциальных клиентов. Продвижение в Тик Ток — удачное решение, которое при правильном подходе обеспечит гарантированный результат.

Какие методы использовать

Чтобы сделать бренд популярным и узнаваемым, стоит задействовать следующие способы в создании рекламы:

Важно придумывать интересные сценарии для роликов и задействовать актуальные треки. Творческий и креативный подход привлекает внимание, заставляет пользователя заинтересоваться товаром или услугой.

Немаловажным моментом являются хештеги. По тегам пользователи смогут находить видео, а значит, ролик не потеряется среди других. С их помощью можно создавать челленджи, которые помогут распространить информацию о бренде среди тех, кто зарегистрирован в сервисе и принимает участие в выполнении определенных идентичных действий.

Блогеры из Тик Ток — один из лучших способов быстрого привлечения новых покупателей. Популярные аккаунты уже сформировали свою аудиторию и доверие с её стороны, поэтому интеграция рекламы в видео раскрученных пользователей приносит заметный эффект за короткий промежуток времени.

Обучение арбитражу трафика помогает изучить все способы продвижения в Тик-Ток и принцип работы алгоритмов. Правильный подход к созданию рекламы в видео отличается низкими затратами на маркетинг и увеличение прибыли от появления новых покупателей.