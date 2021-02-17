Проект Action Against Noma реализуют легенды африканского футбола

Ежегодно нома поражает более 140 тысяч детей, однако это заболевание мало известно широкому кругу общественности. Название болезни, разрушающей лицо и приводящей к смерти ребенка в 90% случаев, произошло от греческого слова nomein, означающего «пожирать». Для борьбы с этим злом бывший футболист Роже Милла (Roger Milla) в 2019 году учредил ассоциацию Noma Fund. Сегодня он вместе с другими всемирно известными футболистами, в числе которых Жозеф-Антуан Белл (Joseph-Antoine Bell), Франсуа Омам-Бийик (François Omam-Biyik), Патрик Мбома (Patrick Mboma), Ригобер Сонг (Rigobert Song) и Жак Сонго’о (Jacques Songo’o), обращается с призывом ко всему миру о сборе пожертвований для спасения тех, кого называют «детьми без лиц».

Искоренение номы к 2030 году

В рамках проекта под названием Action Against Noma 2021-2030 («Программа действий по борьбе с номой на период 2021-2030»), официально запущенного 20 ноября, Роже Милла призывает людей по всему миру принять участие в крупной кампании по сбору средств. Его цель заключается в финансировании плана действий, ориентированного на полное искоренение номы к 2030 году путем реализации политики повышения осведомленности, профилактики и лечения в наиболее пострадавших регионах.

В частности, эти средства будут использованы для строительства региональной референтной больницы в Яунде, а также центров медицинского обслуживания и первой помощи в десяти африканских странах, участвующих в осуществлении данного проекта: Камеруне, Кот-д’Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.

20 евро = оказание помощи одному ребенку

Важен любой взнос с целью содействия Роже Милла в реализации проекта по борьбе с номой — на сайте фонда принимаются пожертвования в размере от 5 евро. Платежи, осуществляемые с использованием платформы PayPal, специализирующейся на сборе средств для НПО и международных ассоциаций, абсолютно прозрачны и безопасны.

«Каждый человек может сделать свой посильный вклад, — подчеркивает Роже Милла. — Положение детей, пораженных номой, выглядит еще более ужасающе на фоне того, что из этой ситуации есть вполне доступный выход. Нома вылечивается простым и относительно недорогим лекарственным средством. Но для людей, находящихся в состоянии крайней нищеты и страдающих от этой болезни, оно совершенно недоступно».

Например, 20 евро достаточно для того, чтобы полностью провести курс лечения одного ребенка (антибиотики, витамины и дезинфицирующий ополаскиватель для полости рта) сразу после появления первых симптомов и до начала молниеносного развития заболевания.

В Африке создается специализированная больница для бесплатного лечения детей

При отсутствии профилактики и доступа к надлежащей медицинской помощи единственным шансом на спасение этих детей является направление в специализированную больницу. На сегодняшний день редкие случаи излечения происходят благодаря переводу в европейские больницы, что требует непомерных расходов. «В 2019 году такой возможностью смогли воспользоваться только восемь детей», — с сожалением констатирует Роже Милла.

Референтная больница, открытие которой ожидается в первом квартале 2022 года, будет оказывать полноценную и бесплатную хирургическую помощь, а также услуги по восстановлению лица и реабилитации для больных номой со всей Африки. Под ее строительство выделен земельный участок вблизи международного аэропорта Яунде-Нсималан, предоставленный камерунским государством.

«ВОЗ, а также Международная федерация NoNoma и фонд Winds of Hope («Ветра надежды») также заверили нас в своей поддержке», — сообщил Роже Милла.