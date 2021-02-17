Проект Action Against Noma реализуют легенды африканского футбола

Общество
17 февраля 2021

Ежегодно нома поражает более 140 тысяч детей, однако это заболевание мало известно широкому кругу общественности. Название болезни, разрушающей лицо и приводящей к смерти ребенка в 90% случаев, произошло от греческого слова nomein, означающего «пожирать». Для борьбы с этим злом бывший футболист Роже Милла (Roger Milla) в 2019 году учредил ассоциацию Noma Fund. Сегодня он вместе с другими всемирно известными футболистами, в числе которых Жозеф-Антуан Белл (Joseph-Antoine Bell), Франсуа Омам-Бийик (François Omam-Biyik), Патрик Мбома (Patrick Mboma), Ригобер Сонг (Rigobert Song) и Жак Сонго’о (Jacques Songo’o), обращается с призывом ко всему миру о сборе пожертвований для спасения тех, кого называют «детьми без лиц».

Искоренение номы к 2030 году 

В рамках проекта под названием Action Against Noma 2021-2030 («Программа действий по борьбе с номой на период 2021-2030»), официально запущенного 20 ноября, Роже Милла призывает людей по всему миру принять участие в крупной кампании по сбору средств. Его цель заключается в финансировании плана действий, ориентированного на полное искоренение номы к 2030 году путем реализации политики повышения осведомленности, профилактики и лечения в наиболее пострадавших регионах.

В частности, эти средства будут использованы для строительства региональной референтной больницы в Яунде, а также центров медицинского обслуживания и первой помощи в десяти африканских странах, участвующих в осуществлении данного проекта: Камеруне, Кот-д’Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.

20 евро = оказание помощи одному ребенку 

Важен любой взнос с целью содействия Роже Милла в реализации проекта по борьбе с номой — на сайте фонда принимаются пожертвования в размере от 5 евро. Платежи, осуществляемые с использованием платформы PayPal, специализирующейся на сборе средств для НПО и международных ассоциаций, абсолютно прозрачны и безопасны.

«Каждый человек может сделать свой посильный вклад, — подчеркивает Роже Милла. — Положение детей, пораженных номой, выглядит еще более ужасающе на фоне того, что из этой ситуации есть вполне доступный выход. Нома вылечивается простым и относительно недорогим лекарственным средством. Но для людей, находящихся в состоянии крайней нищеты и страдающих от этой болезни, оно совершенно недоступно».

Например, 20 евро достаточно для того, чтобы полностью провести курс лечения одного ребенка (антибиотики, витамины и дезинфицирующий ополаскиватель для полости рта) сразу после появления первых симптомов и до начала молниеносного развития заболевания.

В Африке создается специализированная больница для бесплатного лечения детей

При отсутствии профилактики и доступа к надлежащей медицинской помощи единственным шансом на спасение этих детей является направление в специализированную больницу. На сегодняшний день редкие случаи излечения происходят благодаря переводу в европейские больницы, что требует непомерных расходов. «В 2019 году такой возможностью смогли воспользоваться только восемь детей», — с сожалением констатирует Роже Милла.

Референтная больница, открытие которой ожидается в первом квартале 2022 года, будет оказывать полноценную и бесплатную хирургическую помощь, а также услуги по восстановлению лица и реабилитации для больных номой со всей Африки. Под ее строительство выделен земельный участок вблизи международного аэропорта Яунде-Нсималан, предоставленный камерунским государством.

«ВОЗ, а также Международная федерация NoNoma и фонд  Winds of Hope («Ветра надежды») также заверили нас в своей поддержке», — сообщил Роже Милла.  

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