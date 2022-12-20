Проект ЦМК шин КАМА PRO компании KAMA TYRES отмечен на всероссийском конкурсе

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Шинный комплекс KAMA TYRES представил к участию три проекта, один из которых получил высокие оценки экспертной комиссии и стал победителем в номинации.

Так, в категории «Лучший проект, направленный на снижение воздействия на климат и адаптацию к климатическим изменениям» дипломантом конкурса был признан проект «Выпуск в серийное производство цельнометаллокордных шин нового поколения КАМА PRO».

Шины КАМА PRO представляют собой высококачественную линейку ЦМК шин, изготовленных по современным технологиям с применением новой рецептуры резиновой смеси, что обеспечило повышенный эксплуатационный ресурс продукции (+20% по сравнению с предыдущим поколением ЦМК шин). Также, на производственных мощностях Шинного комплекса KAMA TYRES действует сервис по восстановлению грузовых ЦМК шин (услуга KaMaRetread). Благодаря двукратному восстановлению методом холодной наварки и последующей донарезки протектора ходимость шин достигает показателя до 700 000 километров – увеличение срока использования ЦМК шин за счет их восстановления является важным критерием экологической эффективности и экологически более выгодной альтернативой утилизации.

«Реализация «зеленой» экономики особенно важна для промышленного сегмента. Наша победа в столь почетной номинации только подтвердила приверженность Шинного комплекса KAMA TYRES экологическому вектору развития. Наш проект доказал свою эффективность и продемонстрировал потенциал для дальнейшего развития и масштабирования по всей стране. Так, шины КАМА PRO с повышенными характеристиками топливной экономичности – эффективный, долговечный и экологичный продукт, спроектированный для использования в российских условиях эксплуатации», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового Дома «КАМА».

Конкурс «Надежный партнер – Экология» проводится с 2019 года при поддержке Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, АНО «Национальные приоритеты». Главной целью конкурса является поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.