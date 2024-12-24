Проект для малого и среднего предпринимательства запустили Национальное агентство «Мой бизнес» и сервис «Смородина»

Технологии
24 декабря 2024

АНО «Национальное агентство «Мой бизнес» разработало новый проект для малого и среднего предпринимательства. Сервис автопутешествий «Смородина» стал партнером инициативы – всероссийского рейтинга «Индекс дела», инновационного инструмента для стимулирования развития и роста бизнеса. Поддержку проекту оказывает Минэкономразвития России.

Предприниматели из всех российских регионов могут принять участие в рейтинге. В их числе как малые и средние компании, так и франчайзинг и филиалы с отдельным юрлицом. В рамках содействия проекту «Индекс дела» для финалистов первой в России единой системы оценки малого и среднего бизнеса сервис «Смородина» разработал специальные условия по размещению на туристической платформе «Смородина: смотри Родину». Способствовать эффективному развитию бизнеса в сфере автотуризма будут и другие предложенные сервисом преимущества.

Компании, включенные в топ-30 рейтинга, получат приоритет при размещении в каталоге автотуров и снижение агентской комиссии по продажам на длительный срок, а также смогут продвигать свои туристические продукты на платформе. Лауреатам будет предоставлена возможность посредством экспертной консультации по продюсированию путешествий от специалистов сервиса «Смородина» оценить свой туристический потенциал по-новому.

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