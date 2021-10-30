Проект «Достоевский онлайн» позволит показать россиянам постановки семи драматических театров

Общество
30 октября 2021

Ежедневно зрителей ждут прямые трансляции семи спектаклей по произведениям Достоевского или воспоминаниям об авторе 

С 29 по 31 октября включительно семь драматических театров из Москвы, Иваново, Владимира, Новокузнецка, Кирова, Архангельска и Тулы представят в онлайн-формате свои спектакли, созданные по произведениям Ф.М. Достоевского либо биографическим воспоминаниям о писателе. Так, будут показаны постановки по романам «Братья Карамазовы» и «Идиот», повести «Дядюшкин сон», а также по книге жены писателя Анны Григорьевны «Достоевская. Воспоминания». Все участвующие в программе спектакли были представлены публике в последние несколько лет. Проект «Достоевский онлайн» приурочен к юбилейному году гениального классика, чье 200-летие широко отмечается во всем мире. Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Свои постановки покажут следующие театры: Владимирский областной академический театр драмы («Идиот», реж. Пётр Орлов), Кировский драматический театр им. Кирова («Дядюшкин сон», реж. Виктор Узун), Архангельский театр драмы им. Ломоносова («Карамазовы. Мытарь», реж. Алексей Ермилышев), Новокузнецкий драматический театр («Мальчики», реж. Иван Орлов), Московский Театр «МОСТ» («Достоевская: Сны Анны», реж. Георгий Долмазян), Ивановский областной драматический театр («Мальчики», реж. Ирина Зубжицкая) и Тульский академический театр драмы («Дядюшкин сон», реж. Дмитрий Краснов).

Все трансляции будут бесплатными для зрителей. Таким образом, к современному театральному искусству России смогут приобщиться все желающие, вне зависимости от региона проживания, социального статуса и уровня доходов. Трансляции спектаклей будут доступны на YouTube-канале проекта, после окончания показов записи будут переданы на портал Культура.РФ. Познакомиться с подробной программой показов и временем сеансов можно на официальном сайте проекта: http://dostoevsky200.online.

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